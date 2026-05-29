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軍購特別預算531前三讀 徐巧芯：抹黑在野延宕國防 不攻自破

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
立法院上午三讀中央政府保衛國家安全及強化不對稱戰力計畫採購特別預算案，院長韓國瑜（右）敲槌通過。記者葉信菉／攝影
立法院上午三讀中央政府保衛國家安全及強化不對稱戰力計畫採購特別預算案，院長韓國瑜（右）敲槌通過。記者葉信菉／攝影

立法院今天三讀通過115年度軍購特別預算88億元，國民黨立委徐巧芯表示，立法院趕在5月31日之前，確實完成第一波軍售的預算審查，證明延宕軍購的指控不是事實。立委陳冠廷則呼籲在野黨，支持由經濟部主導的無人載具特別條例。

立法院院會今天三讀通過115年度「中央政府保衛國家安全及強化不對稱戰力計畫採購特別預算案」。今年度預算總金額88億1057.1萬元，全數以舉債支應。

徐巧芯在三讀後發言表示，過去幾個月，外界一直有人不斷抹黑、聲稱預算審查會延宕軍購的進度，甚至危及海馬士多管火箭將在5月31日到期的首期付款，但在野黨當時不斷強調，會負責任地儘快加速審議，所以在5月31日之前，立法院確實完成第一波軍售的預算審查，事實證明，先前的指控根本不是事實。

徐巧芯說，審查過程證明，國民黨不反對國防建設，而是負責任地監督每一筆納稅人的預算。她強調，更多國人關心的是，第二波140億美元對台軍售案，至今仍沒有進一步消息，對於重要的軍售計畫，政府不能只是消極等待。

徐巧芯呼籲賴清德總統、閣揆卓榮泰和國防部長顧立雄，應該積極掌握最新進度，主動向美方了解軍售案推動情形，釐清是否有延宕的情況，有沒有調整或其他變數。她更意有所指地說，國防安全不是口號，更不是送川普張忠謀的書，就可以了事的。

民進黨立委陳冠廷表示，他身為國防委員會召委，雖然已經盡速排案、審議，但過程仍有缺憾，包括委製、商購無人機、彈藥整備維護以及帶動無人機產業等項目，都無法包含在特別條例中。

他呼籲在野黨，若接下來再提出特別條例，特別是由經濟部主導的無人載具特別條例，在野黨可以針對有疑慮部分，在不同委員會好好審議，希望確保發展國內的自主產業，在野黨和中國對話時，也才能更有重量。

民眾黨立委王安祥則說，民眾黨支持美國的海外軍售，也主張強化國防之餘，也應該謹守財政紀律。他並強調，國防強化除了購買裝備外，提升軍人薪資結構也很重要，應該讓所有軍人在保家衛國之餘，沒有家庭照顧的後顧之憂。

徐巧芯 軍購 軍售

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