軍購特別預算531前三讀 徐巧芯：抹黑在野延宕國防 不攻自破

立法院今天三讀通過115年度軍購特別預算88億元，國民黨立委徐巧芯表示，立法院趕在5月31日之前，確實完成第一波軍售的預算審查，證明延宕軍購的指控不是事實。立委陳冠廷則呼籲在野黨，支持由經濟部主導的無人載具特別條例。

立法院院會今天三讀通過115年度「中央政府保衛國家安全及強化不對稱戰力計畫採購特別預算案」。今年度預算總金額88億1057.1萬元，全數以舉債支應。

徐巧芯在三讀後發言表示，過去幾個月，外界一直有人不斷抹黑、聲稱預算審查會延宕軍購的進度，甚至危及海馬士多管火箭將在5月31日到期的首期付款，但在野黨當時不斷強調，會負責任地儘快加速審議，所以在5月31日之前，立法院確實完成第一波軍售的預算審查，事實證明，先前的指控根本不是事實。

徐巧芯說，審查過程證明，國民黨不反對國防建設，而是負責任地監督每一筆納稅人的預算。她強調，更多國人關心的是，第二波140億美元對台軍售案，至今仍沒有進一步消息，對於重要的軍售計畫，政府不能只是消極等待。

徐巧芯呼籲賴清德總統、閣揆卓榮泰和國防部長顧立雄，應該積極掌握最新進度，主動向美方了解軍售案推動情形，釐清是否有延宕的情況，有沒有調整或其他變數。她更意有所指地說，國防安全不是口號，更不是送川普張忠謀的書，就可以了事的。

民進黨立委陳冠廷表示，他身為國防委員會召委，雖然已經盡速排案、審議，但過程仍有缺憾，包括委製、商購無人機、彈藥整備維護以及帶動無人機產業等項目，都無法包含在特別條例中。

他呼籲在野黨，若接下來再提出特別條例，特別是由經濟部主導的無人載具特別條例，在野黨可以針對有疑慮部分，在不同委員會好好審議，希望確保發展國內的自主產業，在野黨和中國對話時，也才能更有重量。

民眾黨立委王安祥則說，民眾黨支持美國的海外軍售，也主張強化國防之餘，也應該謹守財政紀律。他並強調，國防強化除了購買裝備外，提升軍人薪資結構也很重要，應該讓所有軍人在保家衛國之餘，沒有家庭照顧的後顧之憂。