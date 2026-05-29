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立院三讀115年期軍購特別預算88億元 綠喊盡速補齊1.25兆元

聯合報／ 記者李人岳屈彥辰／台北即時報導
立法院院會三讀通過115年度軍購特別預算案，今年度預算總金額88億1057.1萬元，全數以舉債支應，用於採購美方已公布的海馬士多管火箭（如圖）等軍售品項。（美聯社）
立法院院會三讀通過115年度軍購特別預算案，今年度預算總金額88億1057.1萬元，全數以舉債支應，用於採購美方已公布的海馬士多管火箭（如圖）等軍售品項。（美聯社）

立法院院會今天三讀通過115年度「中央政府保衛國家安全及強化不對稱戰力計畫採購特別預算案」，今年度預算總金額88億1057.1萬元，全數以舉債支應。國民黨團總召傅崐萁表示，美國已有發價書的相關軍購，立法院就能處理。民進黨團總召蔡其昌則說，後續還要補足1.25兆元，希望朝野支持。

立法院財政與外交國防聯席委員會，本周三以40分鐘時間初審通過115年度軍購特別預算案，全案僅將海馬士多管火箭等5項的國內業務費總額刪減200萬元；年度預算金額為88億1057.1萬元，全案不需經過朝野協商。立法院朝野今天經過協商，確定將軍購特別預算列為討論事項第一案，在朝野沒有異議下，全案順利完成三讀。

傅崐萁表示，對於美國已有發價書來的相關軍購，為了守護台灣安全，也確實得到美國政府保證，立法院會就能來處理軍購案相關事務，預算盡快通過，讓國軍有更好的武器，能來守護台灣，保衛中華民國。

蔡其昌稍早表示，今天的預算通過後，還要和行政部門商量，盡速將預算補齊到1.25兆，希望在野黨基於台海穩定和平和台灣的安全，一起共同支持。

不過究竟是否在提出特別預算，蔡其昌說還要與行政部門商量。他指出預算的方式很多，不管是年度預算、特別預算或追加預算，要盡其可能讓1.25兆元都能圓滿達成任務。他並說，美方已經多次表達，1.25兆元就是目標，這次通過的預算只是第一步。

依據先前立院三讀通過的軍購特別條例，第一階段先編美方已經公告並提供發價書的軍售品項，總額上限3000億元。政院隨後送交預算至立院，總金額2949億9098萬元，並且採取分年編列審議。

美方同意出售的第一階段軍購，集中於地面裝備，包括M109A7自走砲、M142海馬士火箭系統、Altius反裝甲無人機、標槍反裝甲飛彈、拖式2B反裝甲飛彈。除了M109A7為新引進裝備外，其餘均為增購，先前以年度預算採購的專案均仍在進行中。

軍購 蔡其昌 傅崐萁

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