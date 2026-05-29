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中共22機艦船台海周邊活動 國軍嚴密監控應處

中央社／ 台北29日電

國防部表示，自昨天上午6時至今天上午6時，偵獲共機10架次逾越中線進入北部、中部、西南及東部空域，以及8艘共艦、4艘公務船，總計中共22機艦船持續在台海周邊活動，國軍嚴密監控與應處。

根據國防部今天公布的「中共解放軍進入台海周邊空域活動示意圖」，國軍於昨天上午7時55分至昨天上午11時30分，在台灣海峽空域偵獲中共1架直升機逾越中線。

國軍於昨天下午1時20分至昨天晚間7時15分，在海峽中線以東的台灣西南空域偵獲中共6架次主、輔戰機。國軍另於昨天上午9時5分至昨天下午5時20分，在台灣東部空域偵獲中共2架次直升機。

國軍於昨天下午2時55分至昨天晚間7時25分，在台灣北部空域偵獲中共1架直升機。

國防部指出，國軍運用任務機艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。

中共 台海 國軍

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