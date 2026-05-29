中共22機艦船台海周邊活動 國軍嚴密監控應處

賴清德總統今天下午主持「中華民國115年6月份將官晉任授階典禮」時表示，政府會持續推動國防改革及提高國防資源的投入，以提升整體不對稱戰力；並強調，強化國防力量不是為了升高衝突，而是為了保護人民，期勉晉任將領持續精進醫療、政戰及實戰化訓練等工作，秉持「以人為本、AI為輔、實戰導向」精神，建構可恃的國防戰力，守護國家的安全與人民的日常。

2026-05-28 19:28