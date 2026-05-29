國造潛艦海鯤艦海測近尾聲今取消出海 學者：恐延至9月交艦

國造潛艦海鯤艦原計畫今天第15次海測，也是今年開始潛航測試後第九次出海潛航驗證相關系統，但是疑因海象問題臨時取消海測。軍事觀察學者認為，海鯤艦海測已經進入尾聲，很可能下周出海跨夜潛航測試，驗證深水潛航。因海鯤艦計畫7月交艦迫在眉睫，學者也認為交艦前還要多做測試，台船很可能延後至9月交艦。

軍事觀察學者紀東昀今天與許多軍事迷，到高雄港第二港口為海鯤艦加油，他表示，海鯤艦以往都是連續2次2次出海，因為明天是周休日，今天不會跨夜測試。

紀東昀說，海鯤艦接下來應該就是耐航測試，並可能增加深度。

海鯤艦5月6日出海潛航，測試武器系統，5月7日台船公布海鯤艦潛航射發射2枚操雷，回收操雷後返航，5月8日便進入台船大塢調校相關系統，直到今天計畫再度出海潛航測試，但到上午10時取消出海。

紀東昀認為，其實海鯤艦5月6日裝備的操雷在射完以後要卸下裝備，才進大塢整備海鯤艦水下部分的聲納等系統，接下來應該就是要耐航或深潛測試。

海鯤艦在15次海測後，紀東昀原本對台船7月交艦表示樂觀，不過，因還沒跨夜及深水域測試，紀東昀今天首度改口說，由於許多測試要做也行，不做也可以，但是台船為安全及品質著想，很可能要到9月才能交艦。