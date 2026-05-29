【專家之眼】缺乏實務支持 無人機產業仍是沙上建塔

自從5月8日立法院審議通過《保衛國家安全及強化不對稱戰力計畫採購特別條例》，律定整體預算金額上限為新台幣7800億後，朝野雙方繼續就招致刪除之台美國防產業合作預算額度，特別是針對建構軍用無人機技術研發以及建構「非紅供應鏈」展開辯論，並就此進行政治攻防。

儘管執政綠營在相關業者配合下，積極推出強勢文宣，同時還舉多項例證，其中包括取得美國國防部相關驗證資格，甚至聲稱打入美國政府國防軍備品項供應鏈，並且獲得大量軍用無人機訂單；但平心而論，此等宣傳攻勢不但並未獲得台灣社會積極迴響，反而治絲益棼讓民眾對此產生更多疑點。

為何台灣鄉親對於綠營所推出論述並未認真買帳，此因當初在朝野審議《保衛國家安全及強化不對稱戰力計畫採購特別條例》階段，整個重心係在於滿足台灣本身之國防需求，而非扶持與幫助特定無人機業者爭取美國軍備市場。特別是強調支持業者滿足美方所要求非紅供應鏈，更非台灣民眾支持軍購預算特別條例所關注之核心要項。

國安高層與執政團隊強調相關產業能夠進入美國軍備體系成為供應商來源，確實不是台灣社會普羅大眾所關注重點。而且台灣民意更是難以理解，假若台灣本身無人機產業已經具備足夠實力，在美國軍備供應鏈能夠占有一席之地；那麼為何還要投注重資向美國透過軍售管道，大量採購軍用無人機？為何主管機關不將相關預算轉用，直接向本土業者採購，如此不更是支持國防自主政策目標嗎？

特別是綠營所推出文宣內容中，強調業者獲得美軍大量訂單，但若是查閱美國政府相關採購作業訊息，並無任何證據顯示此等訂單足以證明業者所產製無人機已經獲得美軍正規軍備品項編碼，正式成為美軍所使用之制式裝備或是武器。因此更讓抱持懷疑眼光者，難以採信目前執政高層透過黨政體系文宣管道，所不斷釋放資訊之可信度。

在此項朝野政治攻防政策辯論課題上，為何執政高層與國安團隊無法獲得台灣社會民意強烈支持，其實真正原因在於無人機產業在台灣社會確實是缺乏實務支持所致；講得再明白些，就是因為台灣社會日常生活並未見到無人機實際運作，整個社會脈動與高度運用無人機之低空經濟，基本上並未產生密切連結互動現象，因此在民眾根本無法感受到，無人機能與台灣社會運作息息相關高度密切配合之前提下，自然對於發展無人機之政策議題無法產生任何興趣與迴響。

我國近代軍事戰略家蔣百里在其鉅著《國防論》中，曾經提出「生活條件與戰鬥條件一致者強，相離者弱，相悖者亡」之核心國防經濟原則；就全球各國發展無人機產業所歷經過程觀察，確實亦是證明出若是缺乏實務支持，發展投資無人機產業必然就是在沙上建塔，不但無法獲得堅實基礎，更是無法進行社會動員，結合不同技術支援企業，共同建構產業聚落，落實可長可久之產業體系。

綠營執政至今，總是動輒運用政治動員手法，倡議「某某國家隊」來解決暫時性經濟運作供需失調問題；但此種手法不但實際產製成果讓人搖頭，更讓台灣社會多次發現此種國家隊運作模式，其中招標、議價與驗收過程中，總是不斷冒出承包廠商資格可議，技術能力毫無保障，政商關係難以避嫌等多項問題。

最重要的是台灣社會看到綠營執政多次運用國家隊名義，透過政治動員抹黑在野黨監督制衡，確實對於綠營缺乏信任，再加上對於台灣產業製造無人機能耐缺乏認識，社會運用實務案例又不充分，因此，才讓綠營運用宣傳攻訐在野黨踢到鐵板。

假若執政者要讓台灣民眾對於發展無人機政策與預算買帳，真正重點是在於先透過經濟政策體系發展產業，而不是將預算編列在國防採購與投資帳下，否則就是存心在沙上胡亂建塔，並無永續發展無人機產業之前瞻眼光！