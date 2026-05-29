聽新聞
0:00 / 0:00

115年特別軍購預算 韓國瑜：今天完成審議

聯合報／ 記者張文馨唐筱恬／台北報導

<a href='/search/tagging/2/ＡＩＴ' rel='ＡＩＴ' data-rel='/2/246409' class='tag'><strong>ＡＩＴ</strong></a>處長<a href='/search/tagging/2/谷立言' rel='谷立言' data-rel='/2/224763' class='tag'><strong>谷立言</strong></a>（左）昨拜會立法院長<a href='/search/tagging/2/韓國瑜' rel='韓國瑜' data-rel='/2/119111' class='tag'><strong>韓國瑜</strong></a>，ＡＩＴ表示，兩人一同討論堅若磐石的美台夥伴關係以及台灣的安全優先事項。圖／取自ＡＩＴ臉書
ＡＩＴ處長谷立言（左）昨拜會立法院長韓國瑜，ＡＩＴ表示，兩人一同討論堅若磐石的美台夥伴關係以及台灣的安全優先事項。圖／取自ＡＩＴ臉書

美國在台協會（ＡＩＴ）處長谷立言昨拜會立法院長韓國瑜，ＡＩＴ表示，兩人一同討論堅若磐石的美台夥伴關係以及台灣的安全優先事項；並對立院通過國防特別預算展現的領導力表達肯定。韓國瑜昨接見前美國太平洋陸軍司令弗林訪團時則表示，立院正積極推動並加速完成相關法制與預算程序，一一五年度國防採購特別預算案預計於今天完成審議。

ＡＩＴ透過臉書指出，谷立言感謝韓國瑜出席ＡＩＴ前晚的「自由250」建國慶祝活動，並對立法院通過國防特別預算所展現的領導力表達肯定，這是強化台灣自我防衛能力的重要一步。

ＡＩＴ表示，美方對立法院通過二五○億美元特別預算感到鼓舞，這清楚展現出台灣向美國採購關鍵系統的決心，這些系統在全球都有高度需求；感謝韓國瑜及其他立委在高度內部及外部壓力下，建立跨黨派共識以支持台灣安全。

韓國瑜昨也接見由弗林及美台商業協會會長韓儒伯率領的美台商業協會國防及航太產業訪問團，韓國瑜表示，立院正積極推動並加速完成相關法制與預算程序，以支持國家防衛需求。立院已於五月八日通過總額二五○億美元的「保衛國家安全及強化不對稱戰力計畫採購特別條例」，強化台灣國防韌性與不對稱作戰能力，相關預算預計於今天完成審議，也積極推動中央政府總預算的審查。

另外，賴清德總統昨主持六月份將官晉任授階典禮時表示，阻止外力片面改變現狀、維持區域的和平穩定，是台灣堅定的國防戰略目標；面對當前快速變化的國際情勢、日益嚴峻的灰色地帶侵擾等複合式威脅，政府會持續推動國防改革、提高國防資源的投入，來提升整體不對稱戰力。

賴總統強調，國防力量的強化不是為了升高衝突，而是為了保護人民，讓國家在面對任何挑戰時，都能穩健應對。政府會持續推動國防改革及提高國防資源的投入，以提升整體不對稱戰力。

韓國瑜 谷立言 美國在台協會 ＡＩＴ 賴清德 軍購特別預算 軍購特別條例 台美關係

延伸閱讀

接見前美軍司令 韓國瑜：軍購特別預算29日三讀

谷立言會晤韓國瑜 肯定立院通過國防特別預算

賴總統：阻止外力片面改變現狀 是台灣堅定國防戰略目標

首批軍購預算88.1億初審過關 拚29日完成三讀

相關新聞

115年特別軍購預算 韓國瑜：今天完成審議

美國在台協會（ＡＩＴ）處長谷立言昨拜會立法院長韓國瑜，ＡＩＴ表示，兩人一同討論堅若磐石的美台夥伴關係以及台灣的安全優先事項；並對立院通過國防特別預算展現的領導力表達肯定。韓國瑜昨接見前美國太平洋陸軍司令弗林訪團時則表示，立院正積極推動並加速完成相關法制與預算程序，一一五年度國防採購特別預算案預計於今天完成審議。

台美國防產業論壇今登場 聚焦無人機、AI與供應鏈合作

由外貿協會與美台商業會共同舉辦的「台美國防產業論壇」28日登場，這是雙方連續第三年合作舉辦相關論壇。貿協董事長黃志芳表示，在全球地緣政治與安全情勢快速變化下，國防產業已不再只是國家安全議題，更成為帶動產業發展的重要力量，台美雙方近年也持續深化國防供應鏈與技術合作。

賴總統：阻止外力片面改變現狀 是台灣堅定國防戰略目標

賴清德總統今天下午主持「中華民國115年6月份將官晉任授階典禮」時表示，政府會持續推動國防改革及提高國防資源的投入，以提升整體不對稱戰力；並強調，強化國防力量不是為了升高衝突，而是為了保護人民，期勉晉任將領持續精進醫療、政戰及實戰化訓練等工作，秉持「以人為本、AI為輔、實戰導向」精神，建構可恃的國防戰力，守護國家的安全與人民的日常。

因應汛期 國防部前發言人羅紹和從事食物箱部署任務

前國防部發言人羅紹和退伍後積極從事慈善勸募工作，他今天表示，慈善協會今（28）日號召志工共同完成1010箱「安心食物箱」包裝作業，並提前配送至全台災害潛勢地區儲備據點，包括南部、東部及偏鄉山區等易受豪雨及颱風影響地區。

香格里拉對話將登場！英智庫示警：美中台海衝突恐升高至核層級

2026年香格里拉對話（IISS Shangri-La Dialogue）將於29日至31日在新加坡舉行。主辦單位、英國防務研究機構「國際戰略研究所」（IISS）28日發布戰略評估指出，美中若因台灣爆發衝突，恐將面臨核升級風險，雙方軍隊很可能鎖定彼此的指揮與通訊樞紐，展開大規模軍事行動。

滇緬孤軍／反共孤軍團長盜賣軍火遭重判 殺人真相塵封

國民黨立委柯俊雄生前擅長飾演軍人，他曾在1990年代電影「異域」當中飾演雲南反共救國軍團長李國輝，李國輝英雄形象深植人心，但現實當中的李國輝與電影角色差別極大。李國輝撤退來台後，數案併發，國防部情報局查獲李國輝盜賣軍火牟利，軍法判決12年，李國輝也遭軍官集體檢控殺害副團長虞維銓，雖然軍事審判判決殺人罪不成立，情報局長毛人鳳不認同判決結果，持續追查李國輝殺人真相，隨著毛人鳳病逝，殺人案真相也隨之湮滅在歷史當中。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。