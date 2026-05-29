115年特別軍購預算 韓國瑜：今天完成審議

ＡＩＴ處長谷立言（左）昨拜會立法院長韓國瑜，ＡＩＴ表示，兩人一同討論堅若磐石的美台夥伴關係以及台灣的安全優先事項。圖／取自ＡＩＴ臉書

美國在台協會（ＡＩＴ）處長谷立言昨拜會立法院長韓國瑜，ＡＩＴ表示，兩人一同討論堅若磐石的美台夥伴關係以及台灣的安全優先事項；並對立院通過國防特別預算展現的領導力表達肯定。韓國瑜昨接見前美國太平洋陸軍司令弗林訪團時則表示，立院正積極推動並加速完成相關法制與預算程序，一一五年度國防採購特別預算案預計於今天完成審議。

ＡＩＴ透過臉書指出，谷立言感謝韓國瑜出席ＡＩＴ前晚的「自由250」建國慶祝活動，並對立法院通過國防特別預算所展現的領導力表達肯定，這是強化台灣自我防衛能力的重要一步。

ＡＩＴ表示，美方對立法院通過二五○億美元特別預算感到鼓舞，這清楚展現出台灣向美國採購關鍵系統的決心，這些系統在全球都有高度需求；感謝韓國瑜及其他立委在高度內部及外部壓力下，建立跨黨派共識以支持台灣安全。

韓國瑜昨也接見由弗林及美台商業協會會長韓儒伯率領的美台商業協會國防及航太產業訪問團，韓國瑜表示，立院正積極推動並加速完成相關法制與預算程序，以支持國家防衛需求。立院已於五月八日通過總額二五○億美元的「保衛國家安全及強化不對稱戰力計畫採購特別條例」，強化台灣國防韌性與不對稱作戰能力，相關預算預計於今天完成審議，也積極推動中央政府總預算的審查。

另外，賴清德總統昨主持六月份將官晉任授階典禮時表示，阻止外力片面改變現狀、維持區域的和平穩定，是台灣堅定的國防戰略目標；面對當前快速變化的國際情勢、日益嚴峻的灰色地帶侵擾等複合式威脅，政府會持續推動國防改革、提高國防資源的投入，來提升整體不對稱戰力。

賴總統強調，國防力量的強化不是為了升高衝突，而是為了保護人民，讓國家在面對任何挑戰時，都能穩健應對。政府會持續推動國防改革及提高國防資源的投入，以提升整體不對稱戰力。