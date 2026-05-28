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台美國防產業論壇今登場 聚焦無人機、AI與供應鏈合作

聯合報／ 記者陳儷方／台北即時報導
台美國防產業論壇登場，左起依序為DTC業務發展副總裁Brady Crosier、美台商業協會會長Rupert Hammond、外貿協會董事長黃志芳、前美國陸軍太平洋司令部司令Charles Flynn、ISMAR全球商務資深總監Philip W. Yu。圖／貿協提供
台美國防產業論壇登場，左起依序為DTC業務發展副總裁Brady Crosier、美台商業協會會長Rupert Hammond、外貿協會董事長黃志芳、前美國陸軍太平洋司令部司令Charles Flynn、ISMAR全球商務資深總監Philip W. Yu。圖／貿協提供

由外貿協會與美台商業會共同舉辦的「台美國防產業論壇」28日登場，這是雙方連續第三年合作舉辦相關論壇。貿協董事長黃志芳表示，在全球地緣政治與安全情勢快速變化下，國防產業已不再只是國家安全議題，更成為帶動產業發展的重要力量，台美雙方近年也持續深化國防供應鏈與技術合作。

黃志芳指出，此次論壇的重要目標之一，是希望促成台美雙方除了軍售之外，進一步推動國防產業供應鏈合作。他表示，台灣具備完整的半導體、資通訊與製造供應鏈體系，長期扮演全球值得信賴的製造夥伴角色，未來也有機會成為全球軍工產業的重要合作夥伴。

貿協表示，美國在核心技術、先進平台與系統開發方面具有優勢，台灣則擁有資通訊整合、半導體及高效率製造能力，雙方合作可形成高度互補、創造雙贏。此次代表團由美國前太平洋陸軍司令Charles A. Flynn擔任團長，成員涵蓋多家美國主要國防產業企業，以及人工智慧與先進電子系統領域相關公司，我國則有國防、無人機、資安、衛星通訊等相關領域業者共襄盛舉，與會者不乏漢翔、碳基、迅杰及智飛等國內指標大廠。

無人機產業是此次論壇的重要焦點。黃志芳表示，在政府政策推動下，台灣無人機產業近年快速成長，去年對美國與歐洲市場出口均明顯增加。今年4月，台灣也成為美國無人機產業協會認證的海外測試據點，對於台灣無人機產業發展及國際合作具有重要意義。

近年國際展覽及海外台灣形象展中，無人機也成為重要展示主題。貿協透過台北國際航太暨國防科技展，以及即將在波蘭舉辦的歐洲台灣形象展等平台，持續向國際市場推廣台灣無人機產業實力。

黃志芳透露，日前也邀請來自烏克蘭、捷克與波蘭等國超過30家企業來台交流與採購，其中約半數與無人機產業相關，顯示台灣無人機供應鏈已受到國際市場高度關注。

黃志芳在論壇致詞時強調，這場論壇不僅是產業交流活動，更象徵台美合作關係的重要里程碑，代表雙方正從過去以軍售與採購為主的合作模式，逐步深化為更具戰略意義的產業夥伴關係。

他表示，台灣擁有深厚的半導體、資通訊與低軌衛星科技產業基礎，許多技術都能快速轉化為國防應用，包括無人機、AI辨識、衛星通訊及半導體晶片等領域，未來目標是成為全球國防科技供應鏈的重要夥伴。

無人機 美國 地緣政治 黃志芳

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