台美國防產業論壇 黃志芳：為印太打造韌性國防產業

台美國防產業論壇今天登場，外貿協會董事長黃志芳表示，台灣產業界已經準備好與美國本著信任、務實和共同目標的精神攜手合作，共同為印太地區打造更具創新、韌性與可靠性的國防科技生態系。

外貿協會及美台商業協會今天共同主辦2026年台美國防產業論壇，今年由前美國太平洋陸軍司令佛林（Charles Flynn）率40多名美方產業界人士來台。

美台商業協會會長韓儒伯（Rupert Hammond-Chambers）致詞表示，信任和友誼並非一蹴可幾，需要可靠的合作夥伴投入時間經營，企業之間開展業務，建立緊密的合作關係，才能真正建立信任和友誼，美台之間的商業關係就例如是台積電和輝達（NVIDIA）、超微（AMD）的合作關係一樣。

韓儒伯說，美台經貿關係的動力源自於彼此信任，美國公司願意將專利產品交給台灣生產，證明了美台關係與生態系的強大，國防領域也應該如此，例如台灣在無人系統絕對是理想的合作夥伴，雖然還有許多工作要進行，但基礎已經存在。

韓儒伯指出，中共威脅迫在眉睫，沒有時間像台積電一樣花40年成長，美台必須加快速度，更快速建立合作關係、獲得資金以及建立合適的製造平台，以便開始大規模生產，保障台灣、美國還有盟友的國家安全，而中東和中歐的衝突證明需要大規模生產的能力，台灣在製造領域能發揮至關重要的合作角色。

黃志芳致詞表示，台灣產業界數十年來透過流程化製造、可靠的供應鏈與生產能力，支持著數位世界，在當今世界這些不再只是商業優勢，而是具有戰略意義的產業能力，台灣產業界不應僅被視為供應商，而是可成為被信賴的合作夥伴，與美國夥伴攜手建立韌性供應鏈，提供解決方案並研發下一代國防科技。

針對台美國防產業深化合作，黃志芳提出3點，第1為軍民兩用技術，商業創新支持國防產業應用；第2為更緊密的合作，因為值得信賴的夥伴關係需要持續的合作，而不是危機時才碰面；第3為建構兼顧效率、可靠性、透明度和安全性的韌性區域供應鏈。