賴總統：阻止外力片面改變現狀 是台灣堅定國防戰略目標

賴清德總統今天下午主持「中華民國115年6月份將官晉任授階典禮」時表示，政府會持續推動國防改革及提高國防資源的投入，以提升整體不對稱戰力；並強調，強化國防力量不是為了升高衝突，而是為了保護人民，期勉晉任將領持續精進醫療、政戰及實戰化訓練等工作，秉持「以人為本、AI為輔、實戰導向」精神，建構可恃的國防戰力，守護國家的安全與人民的日常。

賴總統指出，阻止外力片面改變現狀、維持區域的和平穩定，是台灣堅定的國防戰略目標；面對當前快速變化的國際情勢、日益嚴峻的灰色地帶侵擾等複合式威脅，政府會持續推動國防改革、提高國防資源的投入，來提升整體不對稱戰力。

賴總統強調，國防力量的強化不是為了升高衝突，而是為了保護人民，讓國家在面對任何挑戰時，都能穩健應對。