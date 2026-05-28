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接見前美軍司令 韓國瑜：軍購特別預算29日三讀

中央社／ 台北28日電
立法院長韓國瑜28日接見前美國太平洋陸軍司令弗林等人時表示，115年度國防採購特別預算案預計於29日完成審議。（立法院提供）中央社
立法院長韓國瑜28日接見前美國太平洋陸軍司令弗林等人時表示，115年度國防採購特別預算案預計於29日完成審議。（立法院提供）中央社

立法院長韓國瑜今天接見前美國太平洋陸軍司令弗林等「美台商業協會國防及航太產業訪問團」一行，他表示，立法院正積極推動並加速完成相關法制與預算程序，以支持國家防衛需求，115年度國防採購特別預算案預計於明天完成審議。

韓國瑜今天在國民黨立委葛如鈞、民進黨立委鍾佳濱、民眾黨立委王安祥等人陪同下，接見「美台商業協會國防及航太產業訪問團」一行，訪團由前美國太平洋陸軍司令弗林（Charles Flynn）上將及會長韓儒伯（Rupert Hammond-Chambers）率領。

韓國瑜表示，當前國際局勢動盪，全球多處地區面臨衝突與戰爭風險，台美共享自由、民主、法治等核心價值，在供應鏈安全及印太區域穩定方面更有共同責任與合作基礎。

韓國瑜指出，立法院正積極推動並加速完成相關法制與預算程序，以支持國家防衛需求。立法院已於5月8日通過總額250億美元的「保衛國家安全及強化不對稱戰力計畫採購特別條例」，強化台灣國防韌性與不對稱作戰能力，相關預算預計於明天完成審議，亦積極推動中央政府總預算的審查。

韓國瑜表示，台灣的高階晶片產能占全球約9成，顯示台灣在全球高科技供應鏈中扮演關鍵角色，期盼台美雙方未來持續深化交流，以熱情與友誼增進夥伴關係。

弗林指出，此行除與立法院交流外，也已拜會台灣多個政府部會，深入了解台灣產業及國防發展情形。人工智慧（AI）技術不僅影響產業發展，更深刻改變現代戰爭型態，因此此行特別關注AI、半導體、晶片及不對稱作戰等議題。

弗林表示，曾兩度參訪台積電在美國的廠房，認為台積電不僅是全球重要半導體製造企業，更持續引領全球科技產業發展，他長期支持台灣強化自我防衛能力，因為台灣安全不僅涉及主權，更關係到區域和平穩定。

韓國瑜 美軍 鍾佳濱 葛如鈞

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