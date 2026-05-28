因應汛期 國防部前發言人羅紹和從事食物箱部署任務

前國防部發言人羅紹和退伍後積極從事慈善勸募工作，他今天表示，慈善協會今（28）日號召志工共同完成1010箱「安心食物箱」包裝作業，並提前配送至全台災害潛勢地區儲備據點，包括南部、東部及偏鄉山區等易受豪雨及颱風影響地區。

隨著台灣即將進入每年6至9月汛期，面對氣候變遷帶來的極端降雨、颱風及複合式災害風險，羅紹和指出，防災不只是政府的責任，更需要民間力量共同投入。

羅紹和表示，這項「安心食物箱」專為災害緊急救援設計，每箱皆包含即食粥品、白米、麵食、罐頭、調理包、營養飲品、乾糧及餅乾等耐保存且方便食用的生活物資，足以支應受災家庭短期基本需求。透過超前部署機制，希望食物箱提升災時即時援助能量，讓受災家庭在第一時間獲得最需要的生活支持。