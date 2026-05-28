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前美軍上將談美台國防合作：建立韌性不被摧毀供應鏈

中央社／ 台北28日電

台美國防產業論壇今天登場，前美國陸軍上將佛林談及美台國防產業合作3方向，包括必須建立韌性、不可被摧毀的後勤供應鏈，致力長期關係而非單次交易，以及具備創造性思考將傳統精準打擊系統與不對稱作戰能力結合。

外貿協會及美台商業協會（US-Taiwan BusinessCouncil）共同主辦的2026年「台美國防產業論壇」今天在台北世貿中心登場，今年由前美國太平洋陸軍司令佛林（Charles Flynn）率領40多位美方產業界人士來台參與。

佛林致詞時表示，他的軍旅生涯致力強化印太地區安全架構，美國名將麥克阿瑟（Douglas MacArthur）曾形容台灣是「不沉的航空母艦」，這並非單指台灣地理位置，而是描述台灣與台灣人民的不可動搖戰略價值，且美台人民間的堅實友誼歷經時間考驗，至今仍是區域和平與安全的基石。

針對美台國防產業合作，佛林指出，首先必須建立起具有韌性、不可被摧毀的後勤與供應鏈，這也是共同研發與生產的基礎，這不僅需要先進技術，還需要美國與台灣的產業建立穩固的軍民兩用網絡，當供應鏈整合且具備韌性，台灣的國防產業將無法被擊沉。

佛林表示，其次是美台應致力於長期關係而非單次交易，此次美國代表團來台目的是為了傾聽、學習，促進美台相互了解，以便對接台灣的國防需求與規劃，方能從零星合作轉變為戰略型共同開發合作。第3是美台必須具備創造性思考，將傳統的精準打擊系統與不對稱作戰能力結合。

佛林提到，未來是屬於能夠整合優勢，並快速形成決定性優勢的人，美台商界可以開創解決方案來增加作戰效能，給任何潛在對手施加壓力，為台灣爭取「以實力求和平」的時間；他期盼美台產業界交流，將理念轉化為實際行動，攜手合作讓台灣永不沉沒，而美國和台灣的連結與共同歷史，正向全世界展現團結與共同承諾。

對於軍事訓練重要性，佛林回覆提問表示，對所有軍隊而言，所擁有的裝備、技術或組織架構都不是最重要的，真正最重要的是個人、小部隊與聯合作戰訓練都必須達到標準，台灣軍方在過去5年有了巨大進步，但在令人真正放心前，還有很長的路要走，而美台若能形成互通性（interoperability），將可把能力提升十倍。

至於軍購特別預算排除無人機，佛林表示，他對此沒有立場，美國國內也會對國防投資進行辯論，而總統賴清德所領導的台灣政府，在提升台灣軍隊能力和投資軍方取得巨大進展，展現了賴政府的卓越能力，這也對保護台灣領土完整與國家主權至關重要。

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