特別軍購預算 第一階段88億元初審過關

立法院財政與外交及國防委員會昨聯席審議一一五年度「中央政府保衛國家安全及強化不對稱戰力計畫採購特別預算案」。全案二九四九億元，本年度編列八十八億一二五七萬一千元。朝野立委均無異議，聯席會議僅花四十分鐘就完成初審，將全案送院會處理。唯一遭刪減部分，是海馬士火箭系統等軍購項目業務費，五百萬元改為三百萬元。

會議主席、財政委員會召委吳秉叡宣布，該特別預算案已審查完竣，提報院會討論，不須交由黨團協商。立法院人士指出，依據立法院職權行使法第六十八條，不須黨團協商議案，若有黨團或立委提出異議，將會進入第二輪協商，若無黨團提出異議即可交院會處理。

民進黨立委陳冠廷表示，期盼盡速排入院會通過，若朝野有共識，本案最快明天（廿九日）可完成三讀。民眾黨團人士表示，軍購特別預算不須再交由黨團協商，民眾黨團原則同意本廿九日處理，確切意向留待明後天黨團會議決定。