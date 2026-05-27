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影／《軍情站》無人機的極限返航 獨家開箱特戰載具無人機艙

聯合報／ 記者徐宇威黃奕勳 / 屏東即時報導
美製繫留式無人機在海上航行中自收納艙起飛的瞬間。 記者徐宇威 / 攝影
美製繫留式無人機在海上航行中自收納艙起飛的瞬間。 記者徐宇威 / 攝影

在不對稱作戰政策下國內的無人機產品百花齊放，但操作特性都是必須要在相對平穩環境下進行起降，對於在陸、海上移動中的特戰載具所需要的無人機起降設備，除了可手持放飛回收的微型無人機，目前國內仍是一片空白。

有外商在今(27)日向相關單位展示其陸/海特戰載具所搭配的無人機自動起降艙，除了其搭配的無人機可以藉由視覺邊緣計算技術，在22節速度航行中的特戰快艇上進行全自動的起降，並可用最長100公尺的繫留纜進行連續24小時電磁保密狀態下的動態監控。不只提供了長時間靜謐監控的能量，同時對於人員在移動載具中進行無人機起降時的操作，與不需在現地進行最終組裝的設計，也提供了安全與簡化的解決方案。

目前陸、海軍、海巡所使用的無人機種類已達數十種之譜，但除了空軍將服役的MQ-9B與中科院研發的騰雲無人機等燃油無人機具備超長任務時間，多數以電力為動力的無人機均難以超過4小時任務時間。據了解，在外商來台展示的同時，台灣也有業者也正研發類似的繫留供電無人機，可見特戰單位長時間的靜謐監偵需求已被市場關注。

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