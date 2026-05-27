國軍大舉引進刺針標槍飛彈帶來商機 國內業者開發模擬系統

虛擬實境技術的發達，不僅大量運用在電腦遊戲，對於軍警等紀律部隊的訓練，更有很大幫助。國內模擬訓練業者全球動力科技推出「XR協同作戰整合模擬平台」，專攻國防、警方等模擬，能夠支援國軍近年大量引進的標槍、刺針飛彈等訓練，並可跨載具連線，實現基層戰術至指揮官決策的一體化聯合訓練。

全球動力科技表示，現代化軍警訓練著重降低成本與安全風險，XR代表「延展實境」，正逐步改變傳統訓練模式。系統打破過往紅外線屏幕射擊限制，結合AR（擴增實境）、VR（虛擬實境）、MR（混合實境），導入六自由度（6-DOF）技術，並整合陸海空多維資訊兵棋圖台，讓不同載具協同連線。AR多用於引導裝備操作與維修訓練；VR則責高度沉浸的射擊情境任務與無人機艦操作；MR常應用於戰機模擬艙等虛實整合訓練。系統提供多元複合式情境模擬，包括無人船與戰術協同：「USV無人船操作模擬系統」可透過VR模擬離靠港與海上偵蒐，降低高價載具損耗；「SUT小部隊模擬作戰訓練」則導入無人機情資回傳，強化空地協同能力。不過XR延展實境的重點在於訓練學員大腦反應、標準作業程序（SOP）、團隊協作、溝通與指揮能力，無法完全取代實地訓練，兩者仍須相輔相成。

公司行銷經理陳昱華表示，標槍飛彈模擬器支援直攻、攻頂模式；五零機槍模擬器搭配後座力回饋，進行高壓心理訓練。實務上可結合波蘭產製的平台，進行悍馬車駕駛模擬，或提供快艇、迫砲、FIM-92肩射刺針飛彈等模擬訓練。他解釋，例如刺針、標槍飛彈的系統重量、尋標器搜索能力等數據，都已經是公開資訊，模擬系統業者不需要特別授權就可以取得。但公司還是會聘請有操作經驗的退伍人員，協助改良系統，讓其擬真程度更高、操作更方便。