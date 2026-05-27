快訊

北市最新民調曝 蔣萬安大贏沈伯洋28個百分點…年輕人支持度也完勝

上月才認癌細胞擴散！「草蜢」蔡一傑茶餐廳被捕獲 抗癌近況曝光

喚起過去陰影 川普對伊豪賭為何難抽身？學者：美國再次陷入「短期戰爭謬誤」

聽新聞
0:00 / 0:00

軍警XR模擬平台亮相 標槍刺針飛彈納聯戰訓練

中央社／ 台北27日電
國內模擬訓練商全球動力科技推出「XR協同作戰整合模擬平台」，圖為員工操作標槍飛彈模擬系統（圖）。中央社
國內模擬訓練商全球動力科技推出「XR協同作戰整合模擬平台」，圖為員工操作標槍飛彈模擬系統（圖）。中央社

國內模擬訓練商全球動力科技推出「XR協同作戰整合模擬平台」，專攻國防、警方等模擬，系統導入六自由度技術，除無人機艦，更支援標槍、刺針飛彈等模擬，並可跨載具連線，實現基層戰術至指揮官決策的一體化聯戰訓練。

隨著現代作戰朝向資訊整合與高擬真發展，國內模擬訓練廠商全球動力科技（Big x Reality）推出「XR（Extended Reality）協同作戰整合模擬平台」，聚焦國防、警政與消防等產業模擬訓練。

該系統打破過往紅外線屏幕射擊限制，透過XR延展實境（結合AR擴增實境、VR虛擬實境、MR混合實境），導入六自由度（6-DOF）技術，並整合陸海空多維資訊兵棋圖台，讓不同載具協同連線，實現從指揮官決策到基層戰術演練跨載具、跨場域一體化聯戰訓練。

現代化軍警訓練著重降低成本與安全風險，且XR技術正逐步改變傳統訓練模式，全球動力廠商為求模擬擬真，甚至親赴鳳山（陸軍官校所在地）部隊等多個單位上課，深入了解軍事理論。

全球動力指出，XR延展實境並無法訓練出神射手或者校正姿態，且模擬器沒有底火，無法完全複製實彈後座力，因此操作仍需與實彈訓練相輔相成。所以，這套系統的核心，在於訓練學員大腦反應、標準作業程序（SOP）、團隊協作、溝通與指揮能力。

全球動力進一步說明，在實務應用上，AR多用於引導裝備操作與維修訓練；VR則負責高度沉浸的射擊情境任務與無人機艦操作；MR最常應用於戰機模擬艙等虛實整合訓練；此外，系統中的限制空間戰鬥（CQB）模擬，對於測繪後的物理空間具備感知系統，因此非玩家角色（NPC）假想敵不會出現違反現實的突兀動作，例如突然站在會議桌上等不合常理行為，藉此大幅提升訓練真實感。

針對不同軍警需求，系統提供多元複合式情境模擬，包括無人船與戰術協同：「USV無人船操作模擬系統」可透過VR模擬離靠港與海上偵蒐，降低高價載具損耗；「SUT小部隊模擬作戰訓練」則導入無人機（UAV）情資回傳，強化空地協同能力。

另外，標槍飛彈模擬器支援直攻、攻頂模式；50機槍模擬器則搭配後座力回饋進行高壓心理訓練。實務上更可結合波蘭產製的平台進行悍馬車駕駛模擬，或提供快艇、迫砲、FIM-92人攜刺針飛彈等模擬訓練。

最重要的則是「AAR訓後檢討系統」，在訓練過程中，指揮官可透過C2兵棋圖台掌握紅藍軍戰損與對峙狀況。訓後則搭配AAR檢視學員的訓練表現，讓訓練有所依據、強化成效。

值得注意的是，全球動力也展示一套類似「台灣之盾」概念的數位兵棋圖台系統。展示的畫面上，清楚呈現台灣中北部上空的防禦部署（示意畫面）。系統透過3D可視化技術，將「天弓飛彈」等關鍵防空武器的偵搜與攔截範圍，以紅、藍、紫等不同顏色的半透明幾何網格立體化呈現，當模擬的紅軍目標進入防空範圍時，系統便會即時計算並顯示高度、經緯度與航向等數據，展現類似現代化防空自動化系統。

全球動力強調，他們專攻專業模擬，不涉足娛樂市場。目前可為軍警單位規劃專屬空間，如快艇模擬器、悍馬模擬器及多人射擊共訓場，並支援多人異地共訓；同時，系統可依需求客製化專屬裝備，以警方為例，可整合頭盔、警槍、辣椒噴霧、電擊器、警棍及生理訊號監測，在高風險環境中提供安全且具成本效益訓練解決方案。

飛彈

延伸閱讀

陸軍新式基地訓 走位式兵推 助官兵建立共同作戰圖像

陸軍新式基地訓 「假設敵」部隊一年12個月每一梯次都在打仗

實彈射擊、無人機操作 國防部115年暑期戰鬥營今起網路報名

找回燃油時代浪漫！Honda為電動機車導入「模擬離合器」 重現彈射起步與半離合手感

相關新聞

軍購特別預算第一階段 立院初審僅海馬士國內業務費刪200萬

立法院財政與外交國防委員會，今天聯席審議115年度「中央政府保衛國家安全及強化不對稱戰力計畫採購特別預算案」。國防部在本年度編列88億1257.1萬元，聯席會議僅花40分鐘，朝野立委就完成初審，將全案送交院會處理。僅將海馬士火箭的國內業務費，由500萬減為300萬元。

海峽兩岸宣傳戰：共軍機艦出海「戰備警巡」 國軍發布監控影片

國防部於本周一（25日）晚間宣布，海峽對岸的中共軍方於下午15時12分起，派出殲-10、殲-16、空警-500等各型主、輔戰機及無人機計21架次出海，其中16架次逾越中線及其延伸線，進入我北部、中部、西南及東部空域，配合台灣周邊海上共艦，假「聯合戰備警巡」之名，騷擾我周邊空、海域。當晚發布的國軍監控影像中，包括一張由F-16以AAQ-33「狙擊手」莢艙，拍下兩架殲-16戰機尾隨運油-20空中加油機的照片，引起不少討論。

美眾院公布國防授權法 維持「台灣安全合作倡議」10億美元

美國川普政府日前公布2027財政年度國防授權法案，預算規模達1.5兆美元，美國聯邦眾議院軍事委員會26日公布其國防授權草案版本，保留1.15兆美元的預算規模，同時維持提供最高10億美元的「台灣安全合作倡議」資金；眾院軍委會預計6月4日審議這項法案。

陸軍新式基地訓10天9夜不間斷攻防 考驗官兵戰場抗壓力

過去當過兵的男性，提到「下基地」，往往都有說不完的故事。陸軍從今年起改採新式基地訓練，尤其將原本5天4夜的戰術測驗延長為10天9夜，以24小時不間斷的對抗方式進行，除了驗證地面部隊協同作戰能力外，也要磨練官兵的作戰意志，特別是戰場抗壓性。

陸軍新式基地訓 「假設敵」部隊一年12個月每一梯次都在打仗

陸軍從今年起改採新制基地訓CTC 2.0，除了戰術測考從5天4夜延長為10天9夜，對受測營發動24小時不間斷的連續狀況襲擾，尤其搭配無人機、假設敵部隊，以高強度訓練，考驗受測官兵的戰場抗壓力。尤其透過假設敵的不斷襲擾，誘導部隊訓練防禦和逐次抵抗。

陸軍新式基地訓 走位式兵推 助官兵建立共同作戰圖像

陸軍從今年起改採新式基地訓，除了將戰術測考由5天4夜延長為10天9夜的24小時不間斷連續攻防推演外，另一項特殊的改變，將過去在測考開始前的圖上兵推或沙盤推演，進一步改為真人實作的走位式兵推。同時，過去「下基地」的裁判官與評分方式，也有新的改變。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。