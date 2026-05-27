軍警XR模擬平台亮相 標槍刺針飛彈納聯戰訓練

國內模擬訓練商全球動力科技推出「XR協同作戰整合模擬平台」，專攻國防、警方等模擬，系統導入六自由度技術，除無人機艦，更支援標槍、刺針飛彈等模擬，並可跨載具連線，實現基層戰術至指揮官決策的一體化聯戰訓練。

隨著現代作戰朝向資訊整合與高擬真發展，國內模擬訓練廠商全球動力科技（Big x Reality）推出「XR（Extended Reality）協同作戰整合模擬平台」，聚焦國防、警政與消防等產業模擬訓練。

該系統打破過往紅外線屏幕射擊限制，透過XR延展實境（結合AR擴增實境、VR虛擬實境、MR混合實境），導入六自由度（6-DOF）技術，並整合陸海空多維資訊兵棋圖台，讓不同載具協同連線，實現從指揮官決策到基層戰術演練跨載具、跨場域一體化聯戰訓練。

現代化軍警訓練著重降低成本與安全風險，且XR技術正逐步改變傳統訓練模式，全球動力廠商為求模擬擬真，甚至親赴鳳山（陸軍官校所在地）部隊等多個單位上課，深入了解軍事理論。

全球動力指出，XR延展實境並無法訓練出神射手或者校正姿態，且模擬器沒有底火，無法完全複製實彈後座力，因此操作仍需與實彈訓練相輔相成。所以，這套系統的核心，在於訓練學員大腦反應、標準作業程序（SOP）、團隊協作、溝通與指揮能力。

全球動力進一步說明，在實務應用上，AR多用於引導裝備操作與維修訓練；VR則負責高度沉浸的射擊情境任務與無人機艦操作；MR最常應用於戰機模擬艙等虛實整合訓練；此外，系統中的限制空間戰鬥（CQB）模擬，對於測繪後的物理空間具備感知系統，因此非玩家角色（NPC）假想敵不會出現違反現實的突兀動作，例如突然站在會議桌上等不合常理行為，藉此大幅提升訓練真實感。

針對不同軍警需求，系統提供多元複合式情境模擬，包括無人船與戰術協同：「USV無人船操作模擬系統」可透過VR模擬離靠港與海上偵蒐，降低高價載具損耗；「SUT小部隊模擬作戰訓練」則導入無人機（UAV）情資回傳，強化空地協同能力。

另外，標槍飛彈模擬器支援直攻、攻頂模式；50機槍模擬器則搭配後座力回饋進行高壓心理訓練。實務上更可結合波蘭產製的平台進行悍馬車駕駛模擬，或提供快艇、迫砲、FIM-92人攜刺針飛彈等模擬訓練。

最重要的則是「AAR訓後檢討系統」，在訓練過程中，指揮官可透過C2兵棋圖台掌握紅藍軍戰損與對峙狀況。訓後則搭配AAR檢視學員的訓練表現，讓訓練有所依據、強化成效。

值得注意的是，全球動力也展示一套類似「台灣之盾」概念的數位兵棋圖台系統。展示的畫面上，清楚呈現台灣中北部上空的防禦部署（示意畫面）。系統透過3D可視化技術，將「天弓飛彈」等關鍵防空武器的偵搜與攔截範圍，以紅、藍、紫等不同顏色的半透明幾何網格立體化呈現，當模擬的紅軍目標進入防空範圍時，系統便會即時計算並顯示高度、經緯度與航向等數據，展現類似現代化防空自動化系統。

全球動力強調，他們專攻專業模擬，不涉足娛樂市場。目前可為軍警單位規劃專屬空間，如快艇模擬器、悍馬模擬器及多人射擊共訓場，並支援多人異地共訓；同時，系統可依需求客製化專屬裝備，以警方為例，可整合頭盔、警槍、辣椒噴霧、電擊器、警棍及生理訊號監測，在高風險環境中提供安全且具成本效益訓練解決方案。