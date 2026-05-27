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88億國防特別預算 藍委初審小刪2百萬

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
立法院27日審查首批88億特別預算，最終刪減2百萬元業務費。（Photo by 呂翔禾／台灣醒報）
立法院27日審查首批88億特別預算，最終刪減2百萬元業務費。（Photo by 呂翔禾／台灣醒報）

88億國防特別預算原本要被刪2千萬，經協調改刪2百萬！立法院財政委員會27日審議首批88億元的國防特別預算，藍委賴士葆原本要刪業務費2千萬，但在國防部長顧立雄等官員苦求，還有綠委吳秉叡協調下，改成刪2百萬，預算審議40幾分鐘後便送出委員會。

軍購費用逐年攀升

立法院財政、外交及國防委員會27日舉行聯席會議，審查行政院函請審議115年度中央政府保衛國家安全及強化不對稱戰力計畫採購特別預算案。國民黨立委賴士葆詢問說，國防預算2949億，為何今年只有編88億？國防部戰規司司長黃文啟回應說，今年是編列採購流程費用，之後逐年攀升。

「未來會有多少錢？」賴士葆如此詢問，國防部長顧立雄回應說，116年預計會達1百多億、117年213億，甚至到119年還會高達6百多億。賴士葆接著問說，首批88億軍購，真正要付給美國的多少錢？黃文啟回應說約85.5億，剩下2.4億是附屬工程款等費用。

工程款遭刪恐流標

賴士葆希望可以刪其中2千萬的業務費，但陸軍參謀長陳建義回應說，相關工程款涉及6個單位、9個營區的先期規劃作業，都是依照行政院核定基準及近3年物價，若先規預算遭刪減，在人力與物價雙漲的情況下恐導致流標，進而影響後續專案管理、統包工程及裝備交運期程。

民進黨立委吳秉叡也勸賴士葆刪少一點，最後賴士葆同意讓步，針對前五案的業務費合併統刪200萬元，並同意讓國防部「科目自行調整」。

後續也有三黨立委提出主決議，例如針對ALTIUS無人機的效果評估，遭刪減的4700億未來規劃等，多數專案報告與凍結案經協商後，均改為提出書面報告或遵照辦理。

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黃文啟 國防預算 不對稱戰力

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