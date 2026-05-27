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軍購特別預算第一階段 立院初審僅海馬士國內業務費刪200萬
立法院財政與外交國防委員會，今天聯席審議115年度「中央政府保衛國家安全及強化不對稱戰力計畫採購特別預算案」。國防部在本年度編列88億1257.1萬元，聯席會議僅花40分鐘，朝野立委就完成初審，將全案送交院會處理。僅將海馬士火箭的國內業務費，由500萬減為300萬元。
依據先前立院三讀通過的「中央政府保衛國家安全及強化不對稱戰力計畫採購特別條例」，第一階段先編美方已經公告並提供發價書的軍售品項，首批總額上限3000億元。政院隨後送交預算至立院，總金額2949億9098萬元，並且採取分年編列審議，115年度共編列88億1257.1萬元，委員會審議後通過88億1057.1萬元。
美方同意出售的第一階段軍購，集中於地面裝備，包括M109A7自走砲、M142海馬士火箭系統、Altius反裝甲無人機、標槍反裝甲飛彈、拖式2B反裝甲飛彈。除了M109A7為新引進裝備（國軍現有較早的M109A2/A5）之外，其餘均為增購，先前以年度預算採購的專案均仍在進行中。
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