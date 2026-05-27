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海峽兩岸宣傳戰：共軍機艦出海「戰備警巡」 國軍發布監控影片
國防部於本周一（25日）晚間宣布，海峽對岸的中共軍方於下午15時12分起，派出殲-10、殲-16、空警-500等各型主、輔戰機及無人機計21架次出海，其中16架次逾越中線及其延伸線，進入我北部、中部、西南及東部空域，配合台灣周邊海上共艦，假「聯合戰備警巡」之名，騷擾我周邊空、海域。當晚發布的國軍監控影像中，包括一張由F-16以AAQ-33「狙擊手」莢艙，拍下兩架殲-16戰機尾隨運油-20空中加油機的照片，引起不少討論。
國防部今天加碼，將海上、空中監控影片，與F-16飛官緊急起飛、陸軍官兵進行彈藥檢整、M1A2T戰車偵巡等畫面，剪輯成一支名為「聽到了嗎？這就是我們的力量」的短片，發布於國防部發言人臉書。字幕宣稱「這些真實畫面，是將敵意盡收眼底的從容，也是能讓國人安心的旋律」。
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