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美眾院公布國防授權法 維持「台灣安全合作倡議」10億美元
美國川普政府日前公布2027財政年度國防授權法案，預算規模達1.5兆美元，美國聯邦眾議院軍事委員會26日公布其國防授權草案版本，保留1.15兆美元的預算規模，同時維持提供最高10億美元的「台灣安全合作倡議」資金；眾院軍委會預計6月4日審議這項法案。
不過由眾院軍委會提出的草案版本未提到「戰爭部」（Department of War）改名，維持原來「國防部」（Department of Defense）的稱呼。美國總統川普去年發布行政命令為美國國防部改名，但仍需要經過國會同意。
另外，眾院軍委會的草案版本也擋下美國海軍打造「川普級」戰艦，直到海軍達到足夠的技術成熟度。據了解，海軍計畫編列430億美元的預算打造三艘川普級戰艦。
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