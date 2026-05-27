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陸軍新式基地訓10天9夜不間斷攻防 考驗官兵戰場抗壓力

聯合報／ 記者李人岳程嘉文／新竹即時報導
陸軍從今年起改採新式基地訓練，尤其將原本5天4夜的戰術測驗延長為10天9夜，進行24小時不間斷的高強度對抗，圖為聯兵營雲豹甲車上的士兵相互掩護下車，投入戰場作戰。記者陳正興／攝影
陸軍從今年起改採新式基地訓練，尤其將原本5天4夜的戰術測驗延長為10天9夜，進行24小時不間斷的高強度對抗，圖為聯兵營雲豹甲車上的士兵相互掩護下車，投入戰場作戰。記者陳正興／攝影

過去當過兵的男性，提到「下基地」，往往都有說不完的故事。陸軍從今年起改採新式基地訓練，尤其將原本5天4夜的戰術測驗延長為10天9夜，以24小時不間斷的對抗方式進行，除了驗證地面部隊協同作戰能力外，也要磨練官兵的作戰意志，特別是戰場抗壓性。

陸軍北區聯合測考中心近期完成今年第二梯次新制CTC 2.0（Combat Training Center 2.0）基地訓練。過去13周的訓期，縮短為9周，整訓過程中的「專精」、「普測」、「戰力鑑測」等階段，調整為3周的「前置訓練」，以及6周的「戰術階段」和「戰力階段」。其中10天9夜的戰術鑑測，同時加入假想敵的不定時襲擾攻擊，進行24小時不間斷、無劇本的對抗演練。

已經是第4次下基地的機步連長陳伯元中尉說，以往5天4夜測考，主要由營級擬好作戰計畫並由裁判官審查後，基本上無論如何異動，通常都按照編定好的計劃「照表操課」，時間節點相對固定，夜間無論操課到多晚，都會以裝備、人員統一集中方式宿營。

但新式基地訓採24小時連續不斷想定推演，受測營雖擬有作戰計畫，但操演過程中的OCT觀察管制訓練官會根據受測營長提出的訓練計畫、戰略指導以及受測營當下的推演狀況、暴露出的防禦弱點，當場下達輔助狀況，由假設敵部隊隨時對受測部隊發動襲擾攻擊，考驗部隊面對臨機狀況的處置。

過程中，由北測中心編組的假設敵部隊幾乎每半小時就對269旅聯兵一營的受測部隊發動攻擊，一時之間各種空包彈槍聲四起、煙霧彈紛飛，兩軍官兵配戴雷射接戰系統，依交火狀況判定人員受傷或死亡，OCT觀察官也隨時判定部隊傷亡程度或退卻。同時，假設敵部隊也發動無人機攻擊，269旅受測的CM34雲豹30砲車雖然根據俄烏戰爭經驗裝設鐵絲網棚架，但若偽裝不確實，仍可能遭到無人機襲擊。

哪怕到了深夜，假設敵仍幾乎可能隨時對聯兵一營發動襲擾，雙方官兵在普遍運用夜視鏡的情況下交火攻防，因此聯兵營官兵每晚必須在陣地或戰甲車旁採取1/3警戒、1/3備勤、1/3休息的輪流作息，確保長時間作戰持續力。

已經是第3次下基地，但首次擔任車長的戰車連上士潘孟欣坦言，面對24小時不間斷的高張力高強度訓練，尤其是無劇本的情況下，隨時可能從四面八方面對小部隊襲擊，確實不太適應。而且全程在野外宿營、10天9夜也無法洗澡，尤其女生若恰好遇到「特殊時期」，真的只能自己調解心理，想辦法克服。

機步二連排長戴永翔上士也說，人員往往只能利用各種零散的十或數十分鐘休息，對弟兄的戰場抗壓力都是一大挑戰。北測中心教官回憶，包括今年初第一梯次新制基地訓及去年試行的示範梯，都曾出現士兵在10天9夜不間斷的襲擾下身心瀕臨臨界，更考驗幹部如何察覺和處理官兵的戰場心理。

陸軍新式基地訓在新竹湖口陸軍北測中心舉行，戰車連車長潘孟欣（左）與機槍手投入戰場作戰。記者陳正興／攝影
陸軍新式基地訓在新竹湖口陸軍北測中心舉行，戰車連車長潘孟欣（左）與機槍手投入戰場作戰。記者陳正興／攝影

陸軍新式基地訓，受測部隊防禦無人機攻擊 ，飛手遙控無人機，進行攻擊。記者陳正興／攝影
陸軍新式基地訓，受測部隊防禦無人機攻擊 ，飛手遙控無人機，進行攻擊。記者陳正興／攝影

陸軍新式基地訓練採取10天9夜、24小時不間斷高強度對抗，假設敵部隊在深夜仍隨時發動襲擾，雙方官兵在普遍運用夜視鏡的情況下交火攻防。記者徐宇威／攝影
陸軍新式基地訓練採取10天9夜、24小時不間斷高強度對抗，假設敵部隊在深夜仍隨時發動襲擾，雙方官兵在普遍運用夜視鏡的情況下交火攻防。記者徐宇威／攝影

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