陸軍新式基地訓 「假設敵」部隊一年12個月每一梯次都在打仗

陸軍從今年起改採新制基地訓CTC 2.0，除了戰術測考從5天4夜延長為10天9夜，對受測營發動24小時不間斷的連續狀況襲擾，尤其搭配無人機、假設敵部隊，以高強度訓練，考驗受測官兵的戰場抗壓力。尤其透過假設敵的不斷襲擾，誘導部隊訓練防禦和逐次抵抗。

陸軍北區聯合測考中心測考二科科長林志宏說，相較於過去的照表操課，新制基地訓更重視假設敵的角色，例如戰術測考第一階段要訓練防禦和逐次抵抗，會加大假設敵兵力，迫使受測部隊必須往後退，透過假設敵的狀況推動，誘導部隊訓練。

林志宏坦言，最理想作法當然是希望有常設編組的假設敵部隊，熟悉假想敵應有的戰法；不過現行假設敵部隊，仍是調用北測中心所屬的教勤官兵，以小部隊編組方式配合OCT觀察訓練官下達狀況。實務上除了人力，包括裝備也必須採取物盡其用、就地取材的做法，如今年初第一梯次新制基地訓時發現，假設敵和受測部隊均穿著相同的國軍數位迷彩和個裝，根本難以分辨敵我，在資源有限的情況下，只能讓假設敵官兵穿著庫存的舊式大迷彩服，並在頭盔、個裝上纏繞小片紅色膠布，作為最基本的敵我識別，武器也沿用舊式的T65K2步槍。

北測中心官員指出，除了服裝外，應該在裝備上更仿真實戰，例如在假設敵之中加入八輪甲車或戰車，才能與進訓單位對抗，同時也應該採用更多共軍戰術戰法。此外，現行擔任假設敵的教勤部隊中包含志願役及義務役人員，北測中心在考驗進訓部隊的同時，同時也在反覆訓練假設敵官兵，不同的是，受測單位每9周輪替，但假設敵部隊一年12個月、每一梯次「都在下基地！」不過由於隸屬測考單位，哪怕是天天有如打仗，也並未領有戰鬥部隊加給。

另一方面，通訊科技的進步，也讓部隊的指管、戰鬥不可同日而語，陸軍陸續啟用的TAK「部隊覺知應用套件」已在馬太鞍溪救災、陸勝操演等任務發揮功能，可在手機或平板上提供即時數位地圖，連每一輛戰車都可標示出，讓部隊可以即時清楚掌握戰場布局，269旅聯兵一營機步一連連長陳伯元中尉說，TAK可以顯示接戰、戰損及各項情資，甚至可呼叫支援，都可以透過同一平台向不同地方發送訊息，對任務式指揮大有幫助。

聯兵一營營長曹仲凱中校說，包括制式無線電機、手持式無線電機、有線電和TAK手機系統等，都是指管通聯上可發揮的備援手段，不過他也笑說「現在要學的東西，比以前多了很多！」

從10天9夜24小時不間斷、無劇本對抗、走位式兵推、OCT觀察管制訓練官制度，一連串改變讓過去的「下基地」呈現不同的新貌。陸軍官員坦言，這套新制已經和美方研討了超過2年以上，雙方反覆不斷磨合，才發展出如今的做法。

據透露，此次受測的269旅中有不少官兵都曾赴美參加北方打擊操演，參與過為期更長的15天14夜連續高強度訓練，從個人動作、小組戰鬥以及排班級以上作戰，戰術觀念、動作都累積比較完整的概念，戰場適應性確實比較高，比較不會抱怨，也很清楚要如何面對10天9夜會遭遇的狀況，但如何在基地訓過程中將這些經驗傳遞給其他沒參與過國外演訓的官兵，也是受測部隊的另一項考驗。

陸軍新制基地訓CTC 2.0，以高強度訓練，考驗受測官兵的戰場抗壓力。尤其透過假設敵的不斷襲擾，誘導部隊訓練防禦和逐次抵抗。記者陳正興／攝影

陸軍新式基地訓在新竹湖口陸軍北測中心舉行，機步受測部隊遭遇假設敵襲擾攻防，進行攻防演習。記者陳正興／攝影