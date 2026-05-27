陸軍新式基地訓 走位式兵推 助官兵建立共同作戰圖像

陸軍從今年起改採新式基地訓，除了將戰術測考由5天4夜延長為10天9夜的24小時不間斷連續攻防推演外，另一項特殊的改變，將過去在測考開始前的圖上兵推或沙盤推演，進一步改為真人實作的走位式兵推。同時，過去「下基地」的裁判官與評分方式，也有新的改變。

陸軍269旅聯兵一營展開戰術測考前夕，在偌大的廠房地面貼出近20公尺見方的北測中心訓場及周邊地圖，並用各色膠帶貼出戰鬥地境內的重要道路、河川和要點。兵推過程中，各連、排、組長逐一報告所屬單位的布署與任務，並且移動到自己的戰術位置。再依據營、連長的作戰計畫與動次，在地圖上實際進行推進、佔領陣地、轉進等移動。

陸軍北區聯合測考中心戰術教官林恆裕解釋，新式基地訓由各受測營制定作戰計畫，各直屬和支援幹部在實際的走位過程中，透過大型地圖呈現完整作戰場景，協助所有官兵幹部建立共同作戰圖像，知道「在這個時間點自己應該要做什麼處置。」

他進一步強調，如今的基地訓練，除了訓練戰技戰術外，還有單位間協調、情資傳遞、如何協同作戰，同時也是訓練部隊去中心化指管以及任務式指揮，在模擬通信受干擾的輔助狀況中，各部隊長可依計畫執行任務。

聯兵一營參謀主任李連翊說，最重要是實際驗證受測單位各自制定的作戰計畫和真實戰場景況，例如道路有沒有受阻？火力運用會不會誤擊到友軍？退卻路線上會不會造成彼此困擾？讓各參演單位和幕僚可現場相互溝通排解。

另一方面，從走位式兵推開始直到10天9夜戰術測考，都可見頭戴闊邊叢林帽的OCT觀察管制訓練官(Observer, Coach, and Trainer)，伴隨著各排組，穿梭在訓場中進行攻防，隨時對幹部的指揮、聯繫，以及官兵戰術動作提出提醒和指正。

OCT也是新制基地訓CTC 2.0的另一項變革，取代過去配戴醒目臂章和教官帽的裁判官，同時負責觀察-管制-訓練等角色。北測中心測考二科科長林志宏說明，過去的裁判官是直接仲裁，在制式化的評分表上打分數，如今則是根據受測營營長在進訓時擬定的訓練要項，隨時根據現場戰況下達輔助狀況，誘導幹部思考、決策，指揮部隊因應。

林志宏指出，過去的教官多半直接告訴幹部「應該怎麼做」，造成幹部只會等命令；如今則是訓練幹部用自己的想法執行任務，尤其必須更細膩地思考，同時觀察幹部的處置，再透過每個動次空檔或每天狀況結束後的AAR (After Action Reviews) 小型檢討會，誘導幹部做出更好的處置作法。成績評斷也沒有分數，而是針對訓練要項上的表現，在綠、黃、紅、黑的區間作評量。

林志宏坦言，測考中心的能量有限，必須透過軍團從各單位挑選支援的OCT觀察訓練官，並且在受測營展開戰術測的前一周，就要召集所有OCT培訓觀察部隊必須著重的重點。同時配訓的工兵、通信及化學等部隊，也會由各測考中心派遣教官參與制定想定及輔助狀況。

陸軍新式基地訓改採「走位式兵推」，兵推過程中，各連、排、組長逐一報告所屬單位的布署與任務，並且移動到自己的戰術位置。再依作戰計畫與動次，在地圖上實際進行推進、佔領陣地、轉進等移動。記者季相儒／攝影

陸軍新式基地訓改採「走位式兵推」，兵推過程中，各連、排、組長逐一報告所屬單位的布署與任務，並且移動到自己的戰術位置。再依作戰計畫與動次，在地圖上實際進行推進、佔領陣地、轉進等移動。記者季相儒／攝影