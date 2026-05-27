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美眾院軍委會公布國防授權法案 含10億美元援台
美國聯邦眾議院軍事委員會今天公布2027財政年度國防授權法案文本相關內容，其中包括為「台灣安全合作倡議」提供最高10億美元資金，協助台灣自我防衛。眾院軍委會預計6月4日審議這項法案。
「國防授權法案」（National Defense AuthorizationAct, NDAA）堪稱美國年度大法，聯邦參議院、眾議院必須「喬出」統一版本，各自通過後由總統簽字生效。
眾院軍委會於美東時間26日公布2027財政年度國防授權法案文本相關內容並宣布，委員會將於6月4日審議這項法案。
眾院軍委會「情報暨特種作戰」小組資料指出，2027財政年度國防授權法案條文包括根據2025財政年度國防授權法，授權高達10億美元（約新台幣310億元）的資金用於「台灣安全合作倡議」（TaiwanSecurity Cooperation Initiative）。
美國2025財政年度國防授權法納入「台灣安全合作倡議」，明定美國國防部（現稱戰爭部）最多可動用3億美元推進此倡議，使台灣能維持足夠自我防衛能力。2026財政年度授權法也包括為「台灣安全合作倡議」提供10億美元資金。
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