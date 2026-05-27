美眾院軍委會公布國防授權法案 含10億美元援台

國防部昨天在立院表示，本島西部第六、八、十軍團所屬的無人機大隊，已經於四月編成。由於大部分預計使用的無人機尚未到貨，會先透過訓練用無人機，讓官兵能夠持續訓練。此外，軍備局與中科院開發，裝備一○五公厘主砲的「獵豹」輪型戰車，預計明年啟動量產。

2026-05-26 01:26