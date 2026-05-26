中國海警船擾金門宣稱管轄權 海巡署駁斥並監控

4艘中國海警船今天侵擾金門水域，海巡巡防艇併航監控，全程蒐證。海巡署表示，嚴正駁斥中方不斷散布其具有金門水域管轄權的虛假言論及不理性騷擾活動。

海洋委員會海巡署金馬澎分署今天發布新聞稿表示，繼23日中國海警船侵擾東沙海域遭台中艦驅離後，今天海巡再於金門海域對應中國海警編隊侵擾禁止水域邊界。

金馬澎分署指出，第十二巡防區今天下午2時許發現中國海警船「14606」、「14530」、「14609」及「14531」等4艘海警船接近金門限制水域，隨即調度預置巡防艇前推至限制水域線上部署對應。

金馬澎分署表示，下午2時53分，中國海警船自烈嶼南方以一路縱隊模式，航入金門限制水域並侵擾禁止水域邊界，海巡艇除採取「一對一」併航監控，全程蒐證，並近迫拒止及透過中、英文廣播喊話。中國海警船最終於下午5時9分全數航出金門限制水域。

海巡署指出，與中國海警對應過程中，中國海警不改以往宣稱擁有海域管轄權論調，海巡署嚴正駁斥中方不斷散布其具有金門水域管轄權的虛假言論以及不理性的騷擾活動。

海巡署表示，針對中國海警船侵擾行為均已建立應處標準作業程序，「我方有捍衛主權的決心，更有維持和平的實力，永遠會站在海域第一線，全力捍衛藍色國土」。