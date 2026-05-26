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反無人機硬殺 軍方秘測30鏈砲及T74機槍塔射控軟體

聯合報／ 記者洪哲政/台北即時報導
中科院、軍備局202廠今（26）日動員209廠所屬雲豹CM-34甲車，在屏東加祿堂防訓靶場實施30鏈砲塔反無人機硬殺射控軟體更新性能測試。圖／讀者蘇嘉健提供
中科院、軍備局202廠今（26）日動員209廠所屬雲豹CM-34甲車，在屏東加祿堂防訓靶場實施30鏈砲塔反無人機硬殺射控軟體更新性能測試。圖／讀者蘇嘉健提供

中科院、軍備局202廠今（26）日動員209廠所屬雲豹CM-33、CM-34甲車，在屏東加祿堂防訓靶場實施30鏈砲塔、T74機槍塔反無人機硬殺射控軟體更新的性能測試。

相關單位在這項測試中由快艇搭載無人機出海，由無人機在海面吊掛氣球、塑膠桶升空，模擬無人機目標，供砲塔、槍塔實施動態鎖定，另以海面標靶模擬低空進襲的無人機。其中搭載T74槍塔測試的雲豹甲車車體有「N2樣車」等字樣，是未投產的雲豹2代原型車。

這項測試在今日下午炎熱的防訓中心靶場𥚃實施，據目擊，作為標靶的氣球沒配重，一度在空中旋轉後自爆，後以小型鐵桶取代。射擊精度持續調整中。

據了解，30鏈砲塔本身就有防空性能，射控軟體更新，傳是增加射擊空中超小型目標如無人機的性能。

搭載T74槍塔測試的雲豹甲車車體有「N2樣車」等字樣，是未投產的雲豹2代原型車。圖／讀者蘇嘉健提供
搭載T74槍塔測試的雲豹甲車車體有「N2樣車」等字樣，是未投產的雲豹2代原型車。圖／讀者蘇嘉健提供

無人機 軟體 雲豹

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