6月2日南部海岸實彈大操演 異地同時模擬轟擊敵軍船隊

國軍依年度演訓計畫在全台丶外島實施重砲射擊訓練，根據射擊通報發布訊息指出，6月2日台南、屏東地區將異地、近同時實施5項實彈操演，模擬攻擊敵軍海上兩棲登陸船隊實施反登陸。其中在屏東枋山滿豐陣地實施的「雷霆操演」，參演的雷霆2000多管火箭車群傳將一口氣射擊300枚火箭彈。

為模擬反制共軍「多點進犯」台灣本島，陸軍6月初將在全台北、中、南作戰區的「紅色沙灘」，同時進行實彈射擊操演。

6月2日當天，台南、屏東地區將異地、同時實施5項實彈操演。包括在屏東枋山滿豐陣地實施的「雷霆操演」；屏東楓港訓場北陣地實施的「天雷操演」；屏東加祿堂空軍防訓中心靶場實施的「天馬操演」；台南喜樹沙灘實施「天雷操演」；台南虎山訓場 實施陸航的「空武操演」，傳將實施無人機攻防演練。

這5項操演中，將由參與台南喜樹沙灘「天雷操演」的重砲在當日拂曉過後率先射擊，其餘陣地則在上午8時過後開始射擊。滿豐雷霆陣地的雷霆2000多管火箭實彈操演規模最為龐大，傳稱屆時將射擊300枚火箭彈。共同模擬針對海上靶艦船隊進行攻擊。

據了解，這是第4作戰區防衛任務陸軍8軍團指揮部被賦予的特殊反制射擊任務，將自滿豐、楓港、喜樹三處不同的」紅色沙灘」射擊點，以「異地近同時」的方式，對模擬試圖登陸的敵軍海上兩棲艦隊的進行幾近飽和式的攻擊，模擬自陸岸殲敵於海上，實施反登陸砲擊。

國軍目前「紅色沙灘」的定義，是適合敵軍各型登陸艦搶登的沙灘。

在防區實戰化訓練要求下，全國各處被列為「紅色海灘」的地區，國軍都將分階段進行各式火砲射擊訓練，如台南喜樹海灘此次就首度被列為作戰區天雷操演的地點。