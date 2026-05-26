很多未到貨…無人機大隊成軍 但「有編無裝」

國防部昨天在立院表示，本島西部第六、八、十軍團所屬的無人機大隊，已經於四月編成。由於大部分預計使用的無人機尚未到貨，會先透過訓練用無人機，讓官兵能夠持續訓練。此外，軍備局與中科院開發，裝備一○五公厘主砲的「獵豹」輪型戰車，預計明年啟動量產。

立法院財政、外交及國防委員會本周舉行聯席會議，審查軍購特別預算，昨天第一天進行大體詢答。民進黨立委陳俊宇表示，陸軍去年一月設立「無人機訓練中心」，四月就升格為兵監等級的「無人系統訓練指揮部」，為何在短期內升格？陸軍參謀長陳建義中將回答，轉型前原本僅負責培訓師資、操作手，轉型後增加作戰研究發展室與測考中心，訂定測驗標準。

陳建義也表示，三個作戰區四月已依規畫編成無人機大隊。國防部長顧立雄補充，目前除Altius-600攻擊無人機外，濱海監偵、濱海攻擊、Altius-700等型號無人機尚未到貨，國軍會先透過訓練用無人機，讓大隊能持續訓練；未來仍持續購置，否則將變成「有編無裝」。

前年六月，軍備局首次公開一○五公厘輪型戰車的兩輛樣車。陸軍認為車身太高，應從三點三公尺降到三公尺以下，砲塔內部布置也要調整，軍備局打造第三輛樣車，砲塔部分由中科院負責、車身由軍備局研發，並在去年國防展亮相。

獵豹輪型戰車可以攜帶卅三枚砲彈，副武裝是十二點七公厘與七點六二公厘機槍各一。最高時速一百公里，主砲可在行進間瞄準射擊，也與M1A2戰車一樣，車長與射手各自有觀測瞄準系統，能節省接戰時間、提高攻擊效率。