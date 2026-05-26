聽新聞
0:00 / 0:00
9年訂購刺針飛彈未交貨 顧立雄對第二批軍售仍樂觀
美國海軍部代理部長高雄日前表示，將暫停對台軍售。國防部長顧立雄昨天說，我方沒接獲美方任何改變通知，美方也重申對台政策立場不變，對第二批軍售仍然審慎樂觀。
立院昨天聯席審查軍購特別預算。顧立雄會前答覆媒體稱，五角大廈在高雄發言後表示第二波軍售要由川普決定，且對台政策立場未變，因此對局勢仍然審慎樂觀。他也說，預算案送到立院審議後，政院可引預算法第八十四條，動支部分款項，如本月底要付頭款的海馬士火箭等第一批美國軍售裝備，時間來得及。
國民黨立委賴士葆關切先前對美軍購延宕問題，質疑TPS-77與TPS-78雷達，前年底就已簽發價書，但五角大廈至今尚未與製造商簽約生產。此外，肩射型刺針防空飛彈，我方九年前訂購，但飛彈至今都還沒交貨。
空軍參謀長李慶然中將證實，美國政府至今未與生產商完成議約，我方也沒付錢。賴士葆說六十六架Ｆ-16是特別預算支應，但條例年底就到期，勢必無法在期限內交運，國防部主計局長謝其賢中將說，將辦理預算保留。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。