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9年訂購刺針飛彈未交貨 顧立雄對第二批軍售仍樂觀

聯合報／ 記者程嘉文黃婉婷劉懿萱／台北報導
國防部長顧立雄對第二批軍售仍審慎樂觀。 記者潘俊宏／攝影
國防部長顧立雄對第二批軍售仍審慎樂觀。 記者潘俊宏／攝影

美國海軍部代理部長高雄日前表示，將暫停對台軍售。國防部長顧立雄昨天說，我方沒接獲美方任何改變通知，美方也重申對台政策立場不變，對第二批軍售仍然審慎樂觀。

立院昨天聯席審查軍購特別預算。顧立雄會前答覆媒體稱，五角大廈在高雄發言後表示第二波軍售要由川普決定，且對台政策立場未變，因此對局勢仍然審慎樂觀。他也說，預算案送到立院審議後，政院可引預算法第八十四條，動支部分款項，如本月底要付頭款的海馬士火箭等第一批美國軍售裝備，時間來得及。

國民黨立委賴士葆關切先前對美軍購延宕問題，質疑TPS-77與TPS-78雷達，前年底就已簽發價書，但五角大廈至今尚未與製造商簽約生產。此外，肩射型刺針防空飛彈，我方九年前訂購，但飛彈至今都還沒交貨。

空軍參謀長李慶然中將證實，美國政府至今未與生產商完成議約，我方也沒付錢。賴士葆說六十六架Ｆ-16是特別預算支應，但條例年底就到期，勢必無法在期限內交運，國防部主計局長謝其賢中將說，將辦理預算保留。

顧立雄 軍售 五角大廈 F-16 海馬士火箭 軍購延宕問題 發價書

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