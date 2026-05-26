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對台軍售延後 美媒：川普一舉兩得

聯合報／ 編譯盧思綸／綜合報導
美國海軍部代理部長高雄21日說，美將暫停140億美元的對台軍售案。 （路透）
美國海軍部代理部長高雄21日說，美將暫停140億美元的對台軍售案。 （路透）

美國海軍部代理部長高雄日前在參議院作證表示，因美伊戰爭需要彈藥，美國暫停一四○億美元對台軍售案。國會山報廿四日報導，分析家指出，對美國總統川普而言，延後對台軍售或許是「一舉兩得」，一來有望在中國大陸國家主席習近平九月訪美前穩定美中關係，二來美國確實面臨彈藥問題。

另外美國企業研究所亞洲安全議題專家古柏認為，北京可能將習近平九月訪美、美國防長赫塞斯七月訪中等可能安排，與對台軍售掛鉤，甚或已掌握一定籌碼，讓華府若推動軍售，就必須承擔中美關係受損的代價。

高雄廿一日出席參議院聽證會表示，未與台灣方面討論軍售案，但強調美方暫緩部分對台外國軍事銷售（ＦＭＳ），是為了確認攻打伊朗「史詩怒火」行動所需彈藥充足；待川普政府認為有必要時，軍售將會繼續。

國會山報描述，高雄的說法與川普稱把對台軍售當成對中談判籌碼的說法不合，也讓美軍彈藥庫存沒問題的說法受質疑。但卡托研究所分析師桑基（Evan Sankey）指出，川普希望至少在習近平九月訪美前，讓美中關係維持穩定；另一方面，美國也確實面臨彈藥問題。因此，若延後對台軍售或延後交付武器，能同時減輕庫存壓力，又避免美中關係升溫。

桑基說，這兩個因素可能同時存在，形成一種一舉兩得的巧合局面。

同場聽證會上，共和黨籍參議員甘迺迪也問海軍作戰部長柯德爾對台軍售，主張美國應藉對台軍售取得對中籌碼、維持穩定，而非走向戰爭。柯德爾拒絕表達個人意見，僅稱這類軍售涉及複雜考量。

被問到「為何不直接把台灣想要的武器賣給台灣」，柯德爾說，美國「確實希望台灣能盡可能強大」，但他不會搶在政府決定前表態。

川普 軍售 川習會 習近平 美伊戰爭 美中關係 國會山報

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