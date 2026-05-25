16架次共機配合共艦戰備警巡 國軍披露監控畫面

日前傳出美國第二波達140億美元的對台軍售將暫緩，國防部長顧立雄今天受訪表示，目前仍審慎樂觀看待此筆軍售案，至於有關《國防特別條例》遭在野刪除的部分，顧部長說，不論是賴總統或是行政院長卓榮泰，都曾公開表示將以特別預算、追加預算或擴大年度預算的方式重新納入，國防部也會就每個案項逐一檢討。

2026-05-25 10:51