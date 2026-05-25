快訊

交長陳世凱為高鐵延誤道歉！明天營運情況曝光 將研議線上退費機制

川普要求中東國家加入亞伯拉罕協議 點名沙烏地和卡達先開始

淡水鐵皮工廠晚間突竄火 火舌濃煙竄天恐延燒…消防灌救中

聽新聞
0:00 / 0:00

16架次共機配合共艦戰備警巡 國軍披露監控畫面

中央社／ 台北25日電
中共機艦25日下午起執行聯合戰備警巡擾台，國軍披露F-16戰機監控中共運油20加油機（右）畫面。（國防部提供）中央社
中共機艦25日下午起執行聯合戰備警巡擾台，國軍披露F-16戰機監控中共運油20加油機（右）畫面。（國防部提供）中央社

國防部今天表示，自下午3時12分起，16架次共機逾越台灣海峽中線，侵擾台灣北部、中部、西南及東部空域，配合共艦假「聯合戰備警巡」之名，騷擾台灣周邊空、海域；另外，國軍也披露F-16（block20）戰機監控中共運油20、海軍昆明艦監控中共銀川艦的畫面。

國防部晚間發布新聞稿表示，自下午3時12分起，陸續偵獲中共殲10、殲16、空警500等各型主、輔戰機及無人機計21架次出海，其中16架次逾越中線及其延伸線，進入台灣北部、中部、西南及東部空域，配合共艦，假「聯合戰備警巡」之名，騷擾台灣周邊空、海域。

另外，國防部也披露空軍F-16戰機監控中共運油20加油機、海軍昆明軍艦監控中共銀川艦（175）畫面。

國防部強調，國軍運用聯合情監偵手段嚴密掌握，並檢派任務機、艦及岸置飛彈系統適切應處。

國軍 國防部 F-16

延伸閱讀

3架次共機逾海峽中線　國軍監控

影／美國公布第二批外星文件 美軍F-16戰機擊落UFO畫面曝光

英國防大臣專機飛近俄邊界 訊號遭干擾GPS失效

空軍F-16V防撞地系統 7月軟體上機、9月硬體到位

相關新聞

美伊戰事衝擊對台軍售？美學者指不了解軍售運作：應分開看待

針對美依戰事是否影響對台軍購，華府國安智庫詹姆士敦基金會（The Jamestown Foundation）主席孟沛德（Peter Mattis）25日指出，對外軍售不必然會直接受到伊朗戰事影響，此種說法可能是對美國軍購制度的誤解，相關議題不宜混為一談，應分開看待。

陸軍編成三個無人機大隊 獵豹輪型戰砲車明年起量產

陸軍參謀長陳建義今天表示，國軍位於本島西部的三個作戰區所屬無人機大隊已經在4月編成。軍備局長林文祥說，軍備局研製105公厘獵豹輪型戰砲車，經構改後，將高度降至3公尺以下，去年通過陸軍測評，預計明年量產。

影／海鯤艦整修完畢移出大塢 將進行最後深海潛航拚七月交艦

國造潛艦原型艦「海鯤艦」經過多次潛航測試，並於日前完成操雷射擊演練，今天中午再度完成整備從乾塢移出，預計將進行最後階段的深海潛航測試，外界關注的交艦時程，也傳出將以今年七月為目標，若後續深海潛航等關鍵測試順利完成，將代表台灣首艘國造潛艦正式進入成軍倒數。

影／國防特別條例遭刪 顧立雄：以其他方式納入

日前傳出美國第二波達140億美元的對台軍售將暫緩，國防部長顧立雄今天受訪表示，目前仍審慎樂觀看待此筆軍售案，至於有關《國防特別條例》遭在野刪除的部分，顧部長說，不論是賴總統或是行政院長卓榮泰，都曾公開表示將以特別預算、追加預算或擴大年度預算的方式重新納入，國防部也會就每個案項逐一檢討。

多項對美軍購延宕 刺針飛彈花了9年終於要交貨

近年我國對美軍購金額大幅增長，然而多項已簽約軍購，交運進度卻出現嚴重延宕。立法院財政與外交國防委員會今天舉行聯席會議審查軍購特別預算，2017年就簽約的刺針飛彈採購案至今一彈未到引發國民黨籍立委賴士葆關切。國防部今天表示，我方採購的第一批500枚刺針飛彈將於今年第四季開始交運。從簽約採購到正式交運，共費時9年。

美對台141億美元軍售延宕？顧立雄：未收到改變通知

關於141億美金的第二批軍購，美方傳出可能延宕，國防部長顧立雄受訪重申，沒有收到任何改變的通知。他提到，美國戰爭部發言人已表示，將由美總統川普來做決定，並且對台政策沒有改變。美方會持續遵循「台灣關係法」長久以來對的承諾，我方審慎樂觀看待第二批軍購。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。