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美伊戰事衝擊對台軍售？美學者指不了解軍售運作：應分開看待

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
民進黨立委王定宇今日與孟沛德就「川習會後的台美關係」進行交流，民進黨立委沈伯洋、林楚茵、李坤城、張雅琳、前立委陳柏惟，及軍事專家諸葛風雲（紀東昀）等人也受邀出席。圖／王定宇辦公室提供
民進黨立委王定宇今日與孟沛德就「川習會後的台美關係」進行交流，民進黨立委沈伯洋、林楚茵、李坤城、張雅琳、前立委陳柏惟，及軍事專家諸葛風雲（紀東昀）等人也受邀出席。圖／王定宇辦公室提供

針對美依戰事是否影響對台軍購，華府國安智庫詹姆士敦基金會（The Jamestown Foundation）主席孟沛德（Peter Mattis）25日指出，對外軍售不必然會直接受到伊朗戰事影響，此種說法可能是對美國軍購制度的誤解，相關議題不宜混為一談，應分開看待。

民進黨立委王定宇今日與孟沛德就「川習會後的台美關係」進行交流，民進黨立委沈伯洋、林楚茵、李坤城、張雅琳、前立委陳柏惟，及軍事專家諸葛風雲（紀東昀）等人也受邀出席；交流會前開放媒體詢問，並由沈伯洋充當翻譯。

川習會後，美國海軍代理部長高雄日前指稱，美國因伊朗戰爭暫停1項價值140億美元的對台軍售案，但有媒體稱對台軍售美方宇伊朗的軍事行動無關，各界關注，伊朗是否為暫停價值140億美元軍售案的藉口。

孟沛德對此表達認同，他說，已經決定或通知的「外國軍事銷售」（FMS）不必然會因為伊朗戰事有所影響，此種說法未必了解美國軍購運作的技術細節和時程安排，他認為兩件事是獨立問題，相關議題不宜混為一談，應分開看待。

對於川普對外稱不希望任何人「go independent（推動獨立）」等說法，孟沛德說，理解川普時不應只根據「一句話」，而是「一直以來講什麼」；他舉例，川普接受福斯新聞專訪時三度重申美國對台政策不變，才是應該觀察之處。

孟沛德說，美國角色不變，不會被中國脅迫，而中國也一直沒有改變，中國政治議程也是，對美國來說，不要落入中國陷阱也很重要。

川普日前預告，可能很快會就台灣防務問題與賴清德總統通話。孟沛德說，川普能理解中國國家主席習近平想傳遞的內容，以及代表的意義，比如訴求台灣、貿易議題，但不會去管習近平背後的團隊想傳達什麼。

若川賴通話，孟沛德提及人與人的接觸很重要，通話能促進理解，無論是企業、學術或社會交流，相關連結一直存在，唯有政治缺乏這種忽動，他說，台灣應關注的是，在政治層面有什麼樣的籌碼，能夠在電話裡面討論，這才是應該要注意的事情。

軍售 伊朗戰爭 軍購 沈伯洋 陳柏惟 王定宇

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