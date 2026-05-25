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立院內政委員會預計7月9日登東沙島 考察海巡駐防狀況

中央社／ 台北25日電
圖為東沙島空拍影像。中央社
圖為東沙島空拍影像。中央社

立法院內政委員會預計7月9日前往東沙島，考察海巡署駐防狀況以及內政部國家公園署保育經營成果。這也是繼2018年立法院外交及國防委員會到東沙島考察後，再次有立委登島考察。

內政委員會召委、國民黨立委廖先翔日前發出議程通知，7月9日將考察「海洋委員會業務及海巡署東沙島駐防狀況暨內政部國家公園署東沙島保育經營成果」。

據行程安排，當天上午將從小港機場登機，經70分鐘航程後，預計11時30分抵達東沙機場，先到「南海屏障」國碑合影後，再聽取東沙任務現況簡報；下午將參訪水廠及東沙郵政代辦所，再到東沙碼頭導覽、參訪東沙大王廟。

據安排，行程最後將到東沙管理站海研中心，了解東沙島保育經營成果；下午2時回到東沙機場，搭機返回小港機場，考察團在東沙島上只停留約2.5小時。備註中也載明，本次行程僅限內政委員會參加。

這也是繼立法院外交國防委員會在2018年5月24日，由時任召委的民進黨立委王定宇率團，因應中共在南海武力擴張，考察東沙島防務及慰勞官兵後，將再次有立委登上東沙島。

另外，2020年時任內政委員會召委的國民黨立委陳玉珍，曾安排在8月20日登東沙島考察。但當時空軍司令部表示，考量區域複雜情勢、軍事管制區、戰備、立委人身安全等因素，相關評估審查應嚴謹執行；空軍18日收到申請，作業時間緊迫，無法如期完成。

東沙島 東沙 考察 海巡署

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