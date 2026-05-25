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美伊戰事影響對台軍售？美學者：恐不了解軍售運作

中央社／ 台北25日電

美國國安智庫「詹姆士敦基金會」（The Jamestown Foundation）主席孟沛德今天表示，外傳美國暫停對台灣140億美元軍售案，對外軍售並非必然會直接因為伊朗戰事而有所影響，如果有這樣的說法，可能對整體對外軍售怎麼運作不夠了解，所產生的結論。

民進黨立委王定宇今天與美國國安智庫「詹姆士敦基金會」（The Jamestown Foundation）主席孟沛德（Peter Mattis）就「川習會後的台美關係」進行交流會，民進黨立委沈伯洋、林楚茵、李坤城、張雅琳、前立委陳柏惟，及軍事專家諸葛風雲（紀東昀）等人也受邀出席，交流會前舉行簡短記者會，開放媒體詢問，並由沈伯洋充當翻譯。

王定宇表示，孟沛德過去曾擔任美國國務卿盧比歐在參議員時期的中國政策顧問、美國國會及行政當局中國委員會（CECC）副主任、美國中情局反情報分析師，是台灣堅實的好友。

沈伯洋表示，情報對台灣來講非常重要，美國智庫的研究對台灣而言有非常高度的重要性，美國智庫的研究對美國國際關係及政策形成是重要參考依據。從川習會之後，台美雙方對於情勢掌握，與現實之間的落差，還有後續該如何做，是非常複雜也很重要，非常期待雙方之間的交流。

對於媒體詢問，美國暫停對台灣140億美元軍售案，是否真的與伊朗戰事有關。

沈伯洋轉述孟沛德說法表示，這其實不是一個直接的連結，因為FMS（對外軍售）並非必然會直接因為伊朗戰事而有所影響，如果有這樣的說法，其實是沒有注意到真正的技術細節，又或者說可能對整體對外軍售怎麼運作不夠了解所產生的結論。

也有媒體詢問如何評論美國總統川普近日多次受訪提及台灣獨立議題的說法，沈伯洋轉述孟沛德說法指出，今天在了解川普時，不應該只是根據川普的一句話，然後就說這個是川普的立場，而應該是從川普「一直以來」講什麼，這個才是最重要的。

他說，所以美國一直以來的立場是什麼，川普一直以來都在重複的話是什麼，這個才是重點。而川普在接受美國福斯新聞網訪問時，連續3次提到對台政策沒有改變，這個才是我們應該去觀察的地方。美國的角色是不變的，不會被中國脅迫，這個應該也不會改變。

他表示，中國其實也一直沒有改變，中國的政治議程一直以來也都沒有改變，對美國來說，不要落入中國陷阱，也是重要的。

至於關於川普日前提及將與總統賴清德通電話一事，沈伯洋轉述孟沛德說法表示，川普能夠理解中國國家主席習近平講什麼，所代表的意義，想要傳遞的意義是什麼，不會去管習近平背後團隊到底想傳達什麼事情，這不是川普關心的。

孟沛德說，台灣應該要關注的是，在政治層面有什麼樣的籌碼，能夠在電話裡面討論，這才是應該要注意的事情。

軍售 伊朗 沈伯洋 王定宇

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