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陸軍編成三個無人機大隊 獵豹輪型戰砲車明年起量產

聯合報／ 記者程嘉文／台北即時報導
114年9月，在台北航太國防科技展展出的獵豹105公厘戰砲車D3樣車。記者程嘉文／攝影
114年9月，在台北航太國防科技展展出的獵豹105公厘戰砲車D3樣車。記者程嘉文／攝影

陸軍參謀長陳建義今天表示，國軍位於本島西部的三個作戰區所屬無人機大隊已經在4月編成。軍備局長林文祥說，軍備局研製105公厘獵豹輪型戰砲車，經構改後，將高度降至3公尺以下，去年通過陸軍測評，預計明年量產。

立法院財政與外交國防委員會聯席會上午審查保衛國家安全及強化不對稱戰力計畫採購特別預算案，民進黨立委陳俊宇表示，陸軍去年1月設立無人機訓練中心，同年4月隨即升格為兵監等級的無人系統訓練指揮部，短期內升格的必要性為何，指揮部未來是否整合三軍無人機的準則、訓測標準。陳建義說，轉型前原本僅為師資、操作手培訓，轉型後，增加作戰研究發展室與測考中心，訂定測驗標準。三個作戰區的無人機大隊已在4月編成。

國防部長顧立雄說，未來仍要持續購置無人機，否則將會變成有編無裝的狀況，除了Altius-600外，還有濱海監偵、濱海攻擊、Altius-700等型號尚未到貨，會先透過訓練用無人機，讓大隊能持續訓練。

對於國軍獵豹戰砲車生產，林文祥表示，105公厘輪型戰砲車的D3樣車，車高已低於3公尺，去年通過陸軍測評，預計明年量產。

民國113年6月軍備局首次公開105公厘輪型戰車的兩輛樣車D1與D2，陸軍認為車高應從3.3公尺下降到3公尺以下，進行砲塔內部微調，軍備局打造第3輛樣車，砲塔由中科院負責，車身軍備局研發，去年國防展亮相。

獵豹D3樣車砲塔可存放16枚砲彈，車內存放17枚砲彈；觀測系統具備全天候作戰能力，砲塔系統為雙軸伺服穩定，可行進間射擊，2000公尺貫穿500公厘鋼板；與M1A2戰車一樣，車長與射手各自有觀測瞄準系統，能夠進行獵殲功能，節省接戰時間，提高攻擊效率。

依據軍備局公布性能諸元，最高時速100公里，續航距離500公里，可通過高45公分垂直障礙，60%斜坡與涉水70公分。除了105公厘主砲，副武裝包括12.7公厘遙控槍塔，7.62公厘同軸機槍，12管煙幕彈發射器，光電偵蒐系統。

獵豹 無人機 陸軍

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