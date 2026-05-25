影／海鯤艦整修完畢移出大塢 將進行最後深海潛航拚七月交艦

國造潛艦原型艦「海鯤艦」經過多次潛航測試，並於日前完成操雷射擊演練，今天中午再度完成整備從乾塢移出，預計將進行最後階段的深海潛航測試，外界關注的交艦時程，也傳出將以今年七月為目標，若後續深海潛航等關鍵測試順利完成，將代表台灣首艘國造潛艦正式進入成軍倒數。

由台灣國際造船公司承造的海鯤艦，目前已完成多項泊港測試與系統調校，接下來重頭戲將是深海潛航驗證，包括耐壓、浮力控制、緊急上浮、聲納與動力系統等項目。軍方與台船都採取審慎態度，逐步確認各項安全條件。

由於日前在野黨提出將凍結後續潛艦建造預算，台船特別在日前發出千字新聞稿特別提到，潛艦建造技術門檻極高，涉及精密焊接、噪音控制、系統整合與水下安全驗證等多項專業領域，從設計、建造到測試，每一步都需要大量跨領域技術與人才投入。此次海鯤艦建造過程，也累積台灣在水下艦艇工程的重要經驗。新聞稿中也強調，國造潛艦計畫不只是單一軍事裝備，更帶動國內供應鏈、材料、機械、電子與系統整合能力成長，形成完整產業鏈效益。台船表示，透過國艦國造政策推動，不僅提升國防自主能力，也讓台灣造船產業具備更高技術能量與國際競爭力。

據了解，國防部內部規劃，若海測進度順利，海鯤艦有望於七月完成交艦程序。不過軍方人士也強調，潛艦屬高度複雜武器裝備，仍將以安全與測試結果為優先，不會為了趕時程而壓縮驗證流程。隨著交艦日期逐漸接近，後續海測成果與成軍部署動向，也持續受到各界高度關注。

國造潛艦原型艦「海鯤艦」今天中午完成整備從乾塢移出，預計將進行最後階段的深海潛航測試，朝七月交艦目標邁進。記者劉學聖／攝影

國造潛艦原型艦「海鯤艦」今天中午完成整備從乾塢移出，預計將進行最後階段的深海潛航測試，朝七月交艦目標邁進。記者劉學聖／攝影

國造潛艦原型艦「海鯤艦」今天中午完成整備從乾塢移出，預計將進行最後階段的深海潛航測試，朝七月交艦目標邁進。記者劉學聖／攝影

國造潛艦原型艦「海鯤艦」今天中午完成整備從乾塢移出，預計將進行最後階段的深海潛航測試，朝七月交艦目標邁進。記者劉學聖／攝影

國造潛艦原型艦「海鯤艦」今天中午完成整備從乾塢移出，預計將進行最後階段的深海潛航測試，朝七月交艦目標邁進。記者劉學聖／攝影

國造潛艦原型艦「海鯤艦」今天中午完成整備從乾塢移出，預計將進行最後階段的深海潛航測試，朝七月交艦目標邁進。記者劉學聖／攝影

國造潛艦原型艦「海鯤艦」今天中午完成整備從乾塢移出，預計將進行最後階段的深海潛航測試，朝七月交艦目標邁進。記者劉學聖／攝影

國造潛艦原型艦「海鯤艦」今天中午完成整備從乾塢移出，預計將進行最後階段的深海潛航測試，朝七月交艦目標邁進。記者劉學聖／攝影