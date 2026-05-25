藍委緊盯未交貨軍購 盼軍人大刀闊斧加薪

「還沒到貨的空軍雷達、刺針飛彈與F-16V要趕快催美方交貨，不要付了錢還沒拿到武器！」藍委賴士葆25日不滿上述武器都付了錢還沒交貨，但國防部官員澄清，雷達沒付錢，飛彈與戰機今年會部分交貨。藍委陳玉珍則呼籲國防部長顧立雄應大刀闊斧為軍人加薪，「好武器要好人才用」。

第二批軍購審慎樂觀

立法院財政委員會25日審查「115年度中央政府保衛國家安全及強化不對稱戰力計畫採購特別預算案」。根據目前的預算編列，特別條例總經費2949.9億，今年將編列首批88億，其中M109A7自走砲39.2億、海馬士多管火箭飛彈系統27.9億、反甲型無人機飛彈系統17.9億、標槍飛彈1.6億與拖式2B飛彈1.3億。

但美國近日宣布第二批140億美元的軍購暫緩，因此國民黨立委賴士葆質疑，軍購案不會因此胎死腹中吧？國防部長顧立雄表示「審慎樂觀」，且美國政府多次強調「對台政策沒有變」，但賴士葆不滿說，美國總統川普之前還說要與總統賴清德通話，結果現在通沒通成，發價書也沒有拿到。

年底5百枚刺針飛彈

「美國還欠我們很多軍火！」賴士葆質疑，TPS77、78空軍雷達2024年就有發價書，到現在還沒有貨，刺針飛彈拖了10年一顆都沒拿到，F-16V今年也無法全數交機。對此，空軍參謀長李慶然回應說，雷達有拿到發價書但沒有付錢。國防部戰規司司長黃文啟則說，刺針飛彈今年第四季會有178套、500枚交貨。

由於行政院長卓榮泰近日曾表示軍公教將加薪4%以上，賴士葆便詢問結果何時出爐？行政院主計長陳淑姿表示還不確定。國民黨立委陳玉珍質詢顧立雄時也提到軍人加薪，並強調台積電一般員工年薪都有1、2百萬，國防部應該要抱著與台積電搶人才的心態，全面調整軍人薪資，不是只有小恩小惠的增加加給。

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