軍備局：105公厘輪型戰砲車通過陸軍測評 116年量產

為強化戰力，軍備局研製105公厘輪型戰砲車，並打造D1、D2樣車，而D3樣車則在去年國防展首度亮相。軍備局長林文祥中將今天表示，105公厘雲豹輪型戰砲車經構改後，車高已低於3公尺，其D3樣車去年已經由陸軍測評通過，預計明年啟動量產。

立法院財政、外交及國防委員會上午舉行第一次聯席會議，審查行政院函請審議「115年度中央政府保衛國家安全及強化不對稱戰力計畫採購特別預算案」。

民進黨立委林岱樺關切，雲豹八輪甲車的車高逾3公尺，在戰場上如何隱蔽。軍備局長林文祥中將回應，所謂雲豹就是105公厘輪型戰砲車，且經構改後高度已低於3公尺，其D3樣車去年已經由陸軍測評通過，預計明年啟動量產。

D3樣車即第3輛測試車輛，D1、D2樣車在113年6月軍備局邀請媒體前往南投生製中心採訪時首次曝光，當時測評結果雖然合格，但陸軍認為車高應從3.3公尺下降到3公尺以下，並進行砲塔內部微調，因此決定打造第3輛樣車，砲塔部分由中科院負責、車身由軍備局研發，並在去年國防展亮相。

由於車高降低，車體部分在引擎配置、空間上有進行優化，砲塔內可以存放16枚戰車砲彈、車內可存放17枚戰車砲彈；觀測系統具備全天候作戰能力，2500公尺可辨識車輛、1500公尺可辨識人員，砲塔系統為雙軸伺服穩定，可行進間射擊，2000公尺可貫穿500公厘鋼板；此外，也具備類似M1A2T戰車獵殲（Hunter-Killer）功能，藉此節省接戰時間、提高攻擊效率。

性能諸元包括最高時速每小時100公里、500公里續航，可通過高45公分垂直障礙、60%斜坡與70公分涉水，配備12.7公厘遙控槍塔、7.62公厘同軸機槍、12管煙幕彈發射器、光電偵蒐系統，可配合多種任務型態，成為部隊執行地面搜索、警戒及掩護任務的重要裝備。