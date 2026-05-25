陸軍：3個作戰區無人機大隊 4月全數編成

民進黨立委陳俊宇今天關切陸軍各作戰區無人機大隊編成進度，陸軍參謀長陳建義中將回應，3個作戰區的無人機大隊已在4月全數完成編成；國防部長顧立雄強調，未來將持續購置無人機，避免出現「有編、無裝」的狀況，會先透過訓練用無人機讓大隊能夠持續訓練。

立法院財政、外交及國防委員會上午舉行第一次聯席會議，審查行政院函請審議「115年度中央政府保衛國家安全及強化不對稱戰力計畫採購特別預算案」案。

陳俊宇表示，陸軍在去年1月設立無人機訓練中心後，很快在同年4月升格、轉型為兵監等級的無人系統訓練指揮部，在短期內升格的必要性為何，指揮部未來是否整合三軍無人機的準則、訓測標準。

顧立雄指出，轉型後負責教育訓練、測評跟研發；陸軍參謀長陳建義中將表示，轉型前原本僅為師資、操作手培訓，轉型後則增加無人機作戰研究發展室，以及測考中心訂定測驗標準。

陳俊宇指出，陸軍各個作戰區依照任務特性、戰術運用新增無人機大隊，目前進度為何，是否在7月達成全數編成規劃。

陳建義回應，3個作戰區的無人機大隊，已在4月依規劃編成；顧立雄補充，未來仍要持續購置無人機，否則將會變成「有編、無裝」的狀況，除了Altius-600外，還有濱海監偵、濱海攻擊、Altius-700尚未到貨，在此階段會先透過訓練用無人機讓大隊能持續訓練。