聽新聞
0:00 / 0:00
陸軍：3個作戰區無人機大隊 4月全數編成
民進黨立委陳俊宇今天關切陸軍各作戰區無人機大隊編成進度，陸軍參謀長陳建義中將回應，3個作戰區的無人機大隊已在4月全數完成編成；國防部長顧立雄強調，未來將持續購置無人機，避免出現「有編、無裝」的狀況，會先透過訓練用無人機讓大隊能夠持續訓練。
立法院財政、外交及國防委員會上午舉行第一次聯席會議，審查行政院函請審議「115年度中央政府保衛國家安全及強化不對稱戰力計畫採購特別預算案」案。
陳俊宇表示，陸軍在去年1月設立無人機訓練中心後，很快在同年4月升格、轉型為兵監等級的無人系統訓練指揮部，在短期內升格的必要性為何，指揮部未來是否整合三軍無人機的準則、訓測標準。
顧立雄指出，轉型後負責教育訓練、測評跟研發；陸軍參謀長陳建義中將表示，轉型前原本僅為師資、操作手培訓，轉型後則增加無人機作戰研究發展室，以及測考中心訂定測驗標準。
陳俊宇指出，陸軍各個作戰區依照任務特性、戰術運用新增無人機大隊，目前進度為何，是否在7月達成全數編成規劃。
陳建義回應，3個作戰區的無人機大隊，已在4月依規劃編成；顧立雄補充，未來仍要持續購置無人機，否則將會變成「有編、無裝」的狀況，除了Altius-600外，還有濱海監偵、濱海攻擊、Altius-700尚未到貨，在此階段會先透過訓練用無人機讓大隊能持續訓練。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。