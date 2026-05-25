空軍F-16V防撞地系統 7月軟體上機、9月硬體到位

飛官辛柏毅1月6日晚間駕駛戰機夜訓失聯迄今，立委今天關切F-16V（block20）戰機裝設「自動防撞地系統」（Auto-GCAS）進度。空軍參謀長李慶然中將答詢指出，今年7月軟體將會上機、9月硬體逐步到位，全案民國117年結束。

立法院財政、外交及國防委員會上午舉行第一次聯席會議，審查行政院函請審議「115年度中央政府保衛國家安全及強化不對稱戰力計畫採購特別預算案」案。

飛官辛柏毅1月6日晚間駕駛F-16V（block20）戰機夜訓失聯迄今，國民黨立委林德福關切「自動防撞地系統」（Auto-GCAS）裝設進度。空軍參謀長李慶然中將答詢表示，今年7月軟體將會上機、9月硬體逐步到位，全案117年結束。

李慶然今年1月8日在外交及國防委員會備詢曾提到，對美新購的66架F-16V（block70）標配防撞地系統，而現有F-16V（block20）迄今尚未完成裝設的原因，是與美方F-16C/D的block25、30一樣，均為類比式飛操系統，與台灣同步進行數位化整合升級，由於此系統須接替飛行員進行飛行、控制相當複雜且有危險性，必須嚴謹整合許多系統，這也是為什麼要耗費這麼多時間。