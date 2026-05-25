多項對美軍購延宕 刺針飛彈花了9年終於要交貨

近年我國對美軍購金額大幅增長，然而多項已簽約軍購，交運進度卻出現嚴重延宕。立法院財政與外交國防委員會今天舉行聯席會議審查軍購特別預算，2017年就簽約的刺針飛彈採購案至今一彈未到引發國民黨籍立委賴士葆關切。國防部今天表示，我方採購的第一批500枚刺針飛彈將於今年第四季開始交運。從簽約採購到正式交運，共費時9年。

除刺針飛彈嚴重延遲外，例如前年底已經簽訂發價書的空軍TPS-77與TPS-78雷達，被視為可大幅提升我國防空戰力，但美國政府至今尚未與製造商簽約生產。

對此，空軍參謀長李慶然中將說，雷達採購方面「資訊有落差」，還沒有議約，我方都沒有付錢。

賴士葆又問，66架F-16V採購的特別條例，即將於今年底到期，但是今年9月才將交運第一架，勢必無法在期限內完成交運，怎麼辦？國防部主計局長謝其賢中將說，將要辦理預算保留。

賴士葆稍後答覆記者，辦理預算保留沒有問題，但因條例的期限是到115年底，仍然必須先由立法院通過修法，展延條例的結束時間，才能夠辦理預算保留。

對於1.25兆特別預算被立院刪除的4700億元，賴士葆也表示，如果行政部門要以追加預算或編列年度預算方式處理，國民黨贊成；但若要再提特別預算，國民黨不支持。