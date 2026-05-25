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美對台141億美元軍售延宕？顧立雄：未收到改變通知
關於141億美金的第二批軍購，美方傳出可能延宕，國防部長顧立雄受訪重申，沒有收到任何改變的通知。他提到，美國戰爭部發言人已表示，將由美總統川普來做決定，並且對台政策沒有改變。美方會持續遵循「台灣關係法」長久以來對的承諾，我方審慎樂觀看待第二批軍購。
立法院財政委員會25日進行軍購預算審查，顧立雄前往備詢，會前接受媒體聯訪。
有關海馬士飛彈將於31日到期，是否將以「預算法」第84條先做後續處理，顧立雄說明，行政院會通過之後，將預算案就送到立法院，此時可啟動「預算法」第84條，由行政院核定之後，就可以來付首期款，時間上應該來得及，沒有問題。
另外，院版軍購最後三讀被挪掉4,700億元，這筆錢是否回歸年度預算來編列，顧立雄指出，賴總統、卓揆都已指示，相關案項會請國防部來逐一檢討，一些項目納入年度預算，有一些項目辦理追加預算，國防部要跟行政院親自商量。至於若要提特別條例，也要接受行政院的指導。
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