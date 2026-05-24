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陸軍工兵群指揮官遭廠商檢舉 訊後30萬元交保 陸軍：10軍團主動函辦

聯合報／ 記者程嘉文／台北即時報導
52工兵群隸屬中部第十軍團，去年曾遠赴花蓮，支援光復鄉救災。圖／陸軍十軍團提供
52工兵群隸屬中部第十軍團，去年曾遠赴花蓮，支援光復鄉救災。圖／陸軍十軍團提供

陸軍十軍團所屬52工兵群指揮官陳威中上校，驚傳捲入工程弊案遭檢方偵訊，以30萬元交保。陸軍司令部表示，此案是因廠商對單位工程案提出質疑，第十軍團為釐清案情，主動函送司法機關偵辦，陳員配合檢調傳喚到案說明。

據透露，陳威中上校先前擔任十軍團擔任工兵處長任內，負責第五作戰區（中部縣市）各項工兵業務規劃、戰備工程、災害防救督導，其年間涉單位統包工程付款疑慮，遭部分廠商指稱因變更付款方式，以致未獲應得款項。十軍團為釐清案情，主動整卷函送司法機關偵辦，陳威中並於本月13日配合調查到案說明，同日移送地檢署複訊，並以30萬元交保。

陸軍司令部表示，依法行政是國人對軍人的基本期待，也是本部一貫堅定立場，同時秉遇案「毋枉毋縱」、違法「絕不寬貸」原則處理，贏得國人尊重與建立信任。

陸軍 交保 弊案

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