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陸軍司令部80周年 部慶音樂會與龍潭鄉親同歡

聯合報／ 記者程嘉文／桃園即時報導
陸軍司令部23日晚間在龍潭大漢營區舉行80周年部慶音樂會，陸軍樂隊官兵組成「無限樂團」演出。圖／陸軍提供
陸軍司令部23日晚間在龍潭大漢營區舉行80周年部慶音樂會，陸軍樂隊官兵組成「無限樂團」演出。圖／陸軍提供

陸軍司令部昨天（23）晚間於龍潭大漢營區舉辦「陸軍司令部慶祝成立80週年部慶音樂會」，首次以大型戶外音樂會形式邀請地方鄉親、官兵眷屬及民眾走進營區，共同參與80週年部慶活動。

陸軍司令呂坤修上將致詞時，特別感謝出席音樂會的桃園市龍潭區主秘，以及龍潭、湖口、新埔等區的21位村里長。他強調，有地方及國人的支持，才有愈來愈好的陸軍，也如音樂會中世代報國的意念；他也感謝所有軍眷家屬的支持，官兵才能安心服役。

本次音樂會以「陸軍80，創新蛻變」及「NEW ARMY NEW POWER」為主軸，透過軍歌演奏、金曲演唱、護國戰役回顧、災防救援畫面、官兵故事、新式戰力意象，展示自民國35年陸軍總司令部成立以來，守護家園的歷程，也感受新世代陸軍持續向前的力量。

陸軍司令部表示，去年9月底即啟動曲目選定與演出規劃，並於今年3月陸續完成核心曲目籌備及排練安排；陸軍樂隊也區分管樂團、無限樂團及打擊秀三大主軸，結合陸軍儀隊共同展演。節目以「守護的精神」、「世代的報國信念」、「龍潭好朋友」、「新陸軍新戰力」及「陸軍生日快樂」等單元鋪陳，從軍歌、官兵原創歌曲到民眾熟悉的經典金曲，呈現陸軍不同面向。活動也邀請藝人翁立友、南方二重唱獻唱，拉近官兵與民眾距離。最後以煙火秀，為活動劃上句點。

正式的部慶典禮，將於本周五（29日）舉行，當天將在司令部舉行由各式戰車、火砲、飛彈等裝備參與的閱兵分列式。

陸軍司令部23日晚間在龍潭大漢營區舉行80周年部慶音樂會，活動最後施放煙火。圖／陸軍提供
陸軍司令部23日晚間在龍潭大漢營區舉行80周年部慶音樂會，活動最後施放煙火。圖／陸軍提供

陸軍司令部23日晚間在龍潭大漢營區舉行80周年部慶音樂會，儀隊結合樂隊演出。圖／陸軍提供
陸軍司令部23日晚間在龍潭大漢營區舉行80周年部慶音樂會，儀隊結合樂隊演出。圖／陸軍提供

陸軍司令部23日晚間在龍潭大漢營區舉行80周年部慶音樂會。圖／陸軍提供
陸軍司令部23日晚間在龍潭大漢營區舉行80周年部慶音樂會。圖／陸軍提供

陸軍司令部23日晚間在龍潭大漢營區舉行80周年部慶音樂會，司令呂坤修（中）與在地村里長合影。圖／陸軍提供
陸軍司令部23日晚間在龍潭大漢營區舉行80周年部慶音樂會，司令呂坤修（中）與在地村里長合影。圖／陸軍提供

陸軍司令部23日晚間在龍潭大漢營區舉行80周年部慶音樂會，陸軍樂隊演出貫穿全場，包括管弦、打擊，以及「無限樂團」演唱。圖／陸軍提供
陸軍司令部23日晚間在龍潭大漢營區舉行80周年部慶音樂會，陸軍樂隊演出貫穿全場，包括管弦、打擊，以及「無限樂團」演唱。圖／陸軍提供

音樂會 陸軍 呂坤修

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