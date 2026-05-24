Google地圖成國安破口？白委：別只模糊化、應強化電子偵蒐

【台灣醒報記者呂翔禾台北報導】

「防止關鍵設施資訊外漏，不能只有模糊化地圖，還要強化軍事設施資安與電子偵蒐防禦！」針對綠委林俊憲擔心商用地圖成國安設施破口，白委洪毓祥受訪時雖表示可研議遮蔽，但他也強調，現代軍事情蒐來源廣泛，包括民間商業衛星、高解析遙測資料社群影像等，真正的國安核心，不能單純將地圖模糊化。

軍事圖資無遮蔽

民進黨立委林俊憲22日在立法院召開記者會時指出，目前包括佳山基地、樂山雷達站及台南基地等重要軍事設施，均可透過商用地圖平台清楚辨識。他擔心，目前多數境外商業地圖平台對台灣的軍事敏感設施，均未進行任何模糊化或遮蔽處理，台灣在這方面幾乎處於毫無防備的狀態。

對此，數發部回應說，已邀集微軟、Google等國際業者代表研商，決議將啟動分階段圖資遮蔽作業，並建立專屬溝通管道。

不能只有單純遮蔽

民眾黨科技專業的立委洪毓祥受訪時指出，商用衛星地圖涉及國家安全敏感設施，政府建立合理的遮蔽與管理機制，其方向本身具有討論空間。世界各國，包括韓國在內，也皆對軍事設施採取一定程度的圖資管理措施。

「現階段民進黨政府不應僅停留於『表面遮蔽』的政策作為！」洪毓祥指出，現代軍事情蒐來源極為多元，除Google Maps之外，尚包括民間商業衛星、高解析遙測資料、開源情報（OSINT）、社群影像，甚至人工智慧分析技術。真正的國安核心，不在於單純將地圖模糊化，而在於整體軍事設施防護能力、電子偵蒐防禦機制，以及資訊外洩管理是否完善。

制定明確法制基礎

洪毓祥強調，政府應建立明確的標準與法制基礎，包括哪些屬於敏感圖資、由何單位認定、如何要求國際平台配合，以及是否涉及資訊自由與民間使用權益等問題，皆應以公開透明的方式處理，而非在政治壓力或突發事件發生後，才倉促召開會議應對。

尤其民進黨過去對部分境外平台經常提升至國安層級檢視，如今面對Google、Apple等國際大型平台時，卻改以「協調處理」方式因應，外界自然可能質疑其標準是否一致。政府應提出完整且一致的數位國安治理政策，而非僅於新聞事件發生後進行危機處理。

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