二兵薪水逼近高考公務員！他曬薪資單「還省房租伙食」 過來人曝真相

軍公教過去常被視為穩定鐵飯碗，不過近年各行業薪資落差擴大，也讓不少人重新比較不同職涯的投入與回報。近日一名網友在Dcard分享朋友的志願役薪資單，驚訝發現「最菜的二兵」收入已接近高考公務員水準，忍不住好奇：與其花時間準備國考，直接簽志願役是不是更好？

原PO在Dcard發文表示，這是一名簽志願役士兵的朋友傳給他的薪資單，從畫面可見，實發數約4.7萬元。他指出，朋友認為二兵薪水已接近高考公務員，加上軍中可省下房租、伙食費，若做滿20年還有終身俸，因此覺得現在簽志願役的CP值，可能比考高普考更高。

貼文曝光後，有網友表示，「那你簽下去啊」、「想高薪就進去啊」，也有人認為，「能夠準時上下班陪伴家人比什麼都還珍貴，軍職被綁在裡面時間真的太長了」、「志願士兵只有休假收假，高考再忙都有上下班」。

另外有過來人分享經驗，「別鬧了，他一定是戰鬥單位或離外島，我一個中士薪水還沒有他多」、「外島實領6萬，如果能在外面做公務員的工作我也不想入伍，因為家裡根本沒經濟支撐我可以當全職考生，我也沒那麼聰明的腦袋，年齡快超標才選擇簽下去」、「少數人才能撐到20年有終生俸，有人撐不下去提早離開，有人期滿，無法續簽，畢竟軍隊是金字塔型組織，越往上缺越少，軍官的話，無法升到少校，就沒終生俸」。

另一方面，國防部宣布從今年元旦開辦「國軍官兵急難貸款」，協助官兵於急難來臨時渡過難關，避免因資金籌措困難而向地下錢莊借貸，甚至淪為共諜。軍方表示，無論志願役或義務役，符合資格並檢具證明文件，就可貸款最高120萬元。另有小額紓困項目，可貸款20萬元。