海馬士多管火箭首期款月底到期 國防部緊急動支公文送政院簽辦中

立法院將審查今年度的88億元對美軍購特別預算，行政院長卓榮泰昨天晚間接受台視新聞《台灣名人堂》專訪時喊話國會「不要再讓美方陷入被延誤的時間」。然而，針對對美採購的海馬士多管火箭案首期款將在5月底到期，至今仍在等待行政院核定。主計總處說，國防部申請緊急動支的公文已經送到政院，刻正簽辦中。

今年度對美軍購特別預算88億元中，包含8億元的海馬士多管火箭首期款，後者將在5月底到期，國防部長顧立雄日前在立法院詢答時表示，若特別預算還沒通過，國防部會引用預算法第84條，先行請求行政院同意讓國防部協調以既有預算支應。

行政院主計總處對此說明，顧立雄於5月19日在立法院專案報告時已說明，將報請行政院同意先行動支，財源則由國防部年度預算墊支，公文已報送行政院，主計總處刻正簽辦中。

據了解，行政院將特別預算案送交立法院後，即已完成送達程序，國防部已援引預算法第84條，以因應情勢緊急的需要，向行政院申請動支一部分款項。不過動支的款項來源，仍須由行政院核定，到目前為止尚未核定，因此海馬士首期款的五月底期限，仍待解套。

熟悉國防採購程序的人士預估，只要行政院確定款源，如期支付款項應該不成問題；實務上也可能由目前已在美開設的帳戶先行匯款入軍購的基金專戶，待行政院完成程序後，再匯款補足帳戶的錢。