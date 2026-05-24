海馬士款項動支公文 送政院待核

立法院本周將審查今年度的八十八億元對美軍購特別預算，行政院長卓榮泰昨晚接受專訪時喊話國會「不要再讓美方陷入被延誤的時間」。然而，針對對美採購的海馬士多管火箭案首期款將在五月底到期，至今仍在等待行政院核定。主計總處說，國防部申請緊急動支的公文已經送到政院，刻正簽辦中。

今年度對美軍購特別預算八十八億元中，包含八億元的海馬士多管火箭首期款，後者將在五月底到期，國防部長顧立雄日前表示，若特別預算還沒通過，國防部會引用預算法第八十四條，先行請求行政院同意讓國防部協調以既有預算支應。

熟悉國防採購程序的人士預估，只要行政院確定款源，如期支付款項應該不成問題；實務上也可能由目前已在美開設的帳戶先行匯款入軍購的基金專戶，待行政院完成程序後，再匯款補足帳戶的錢。

據了解，行政院將特別預算案送交立法院後，即已完成送達程序，國防部已援引預算法第八十四條，以因應情勢緊急的需要，向行政院申請動支一部分款項。不過動支的款項來源，仍須由行政院核定，到目前為止尚未核定，因此海馬士首期款的五月底期限，仍待解套。

立法院財政、外交及國防委員會本周聯席審查軍購特別預算今年度編列的八十八億元。立院人士表示，依照議事實務經驗，若在沒有異議的情況之下，最快在六月五日就能完成三讀。

不過，立院人士也表示，目前已知至少有國民黨立委馬文君會提案凍刪，如果一來就必須進入協商程序；且實務上，立院二輪協商前，還要先協商各黨團提案截止日期，韓國瑜才能召集各黨團協商，要趕在六月五日三讀機會不大。

資深立院助理估計，既然最急迫的海馬士首期款已經有解，特別預算後續就可按程序進行。不過他提醒，國防部可以自己先算一算並且提醒國會，未來一個月或假使預算案進入朝野協商期，會不會再出現什麼未爆彈，尤其是與海馬士火箭類似的付款危機。

這名人士也說，面對朝小野大的現實，國防部應盡可能說明、揭露訊息，否則對於國會溝通和重要預算的爭取，當然就會平添變數。