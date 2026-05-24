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藍委：對台軍售牽動習近平9月訪美

聯合報／ 記者張曼蘋屈彥辰陳俊智／連線報導
國民黨立院黨團支持軍購預算，批民進黨誤判國際局勢。圖／聯合報系資料照片
國民黨立院黨團支持軍購預算，批民進黨誤判國際局勢。圖／聯合報系資料照片

近期美方對台軍售訊息混亂，一方面傳出因中東戰事而暫緩部分軍售，另一方面白宮又有消息稱美軍彈藥庫存仍充足。國民黨立委賴士葆說，美國總統川普現在有求於中國大陸國家主席習近平，若美國此時批准對台軍售，習近平可能不會在九月廿四日接受川普邀請訪問美國。民進黨立委陳冠廷說，台灣不能將國防安全完全建立在單一外部供應鏈，須同步強化本土國防工業、快速採購能力與國防創新機制。

國民黨立院黨團書記長林沛祥說，黨團尊重美國基於全球戰略所做的軍事資源調整；希望民進黨政府不要再用意識形態，誤判國際局勢。

林沛祥說，川普表示不支持任何人藉美國支持走向台獨；賴政府嘴說維持現狀，卻操作務實台獨，連川普的立場都敢公然唱反調；國際社會最擔心的，不是台灣自我防衛，而是有人把台灣安全當成政治提款機。

台灣民眾黨主席黃國昌昨受訪時表示遺憾，他說，民眾黨支持國防，但也必須看緊納稅錢，當初他從美國華盛頓回來時，已明確向美國表示「支持美國對台必要軍售，如果有第二批軍售是不是可以早一點宣布」，但一直等不到美方公開宣示，美方只有私下回應第二批軍售沒有問題，請我方放到軍購特別條例裡，如今「希望政府能要求美國說明清楚，當初要我們放到特別條例時信誓旦旦，如今卻出現變化」。

陳冠廷則說，國際政治與軍事訊號本來就存在多重層次，「真正重要的不是每天猜測華府內部不同聲音」，而是理解到，「現代戰爭下，任何國家的軍工產能與彈藥都有限，當全球同時出現多個衝突熱點時，供應鏈與交貨期勢必受到影響」。

陳冠廷表示，過去已多次提醒，美國若過度捲入中東戰事，勢必將牽動印太地區的軍事資源配置，如今，也代表台灣必須更加重視自主能力，不能只有「買武器」。

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