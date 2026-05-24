新聞眼／綠營如何落實善意 才是關鍵

軍購案朝野僵局持續，綠營近日對在野放軟，箇中原因當然和美方在川習會後態度動搖脫不了關聯；而綠營看似遞出橄欖枝，只是第一步，未來如何落實我國真正需要的國防採購，才是真考驗的開始。

從賴總統以降均口徑一致強調，必須要通過一點二五兆元的版本才能夠保衛台灣安全。民進黨的論述一貫是「只要和政院版一點二五兆元有落差的版本，統統是『賣台』」。在民進黨大肆宣傳下，最後在立院通過的版本只有七千八百億元，民進黨又不斷強化美方期待，希望能透過二次軍購補足差額。

如此局面在川習會後出現了變化，美國總統川普已言明，對台一百四十億美元的軍售案「是很好的籌碼」，五角大廈代理海軍部長高雄更講了大白話，證實對台軍售案暫停中；民進黨頓失堅持要一點二五兆元規模軍購條例的論述基礎。

美方態度動搖後，民進黨立院黨團放低姿態，雖然仍希望有二次軍購條例或追加預算空間，但對在野黨主張的回歸年度預算編列，同樣表達了會友善回應，堪稱自軍購爭議以來，朝野第一個交集點。

問題是，賴總統執政以來不是第一次對在野黨遞出橄欖枝，但是實際作為沒跟上，最後的結果依然是朝野高度對立；現在民進黨立法院黨團總召蔡其昌在中常會上說會友善回應在野黨的主張，下一步要看回應到什麼程度。

國內相關民調與網路聲量調查都顯示，主流聲音為「支持軍購，但反對亂花錢」，顯示民意贊成強化國防，但對軍購執行過程不信任。

如今美方態度出現動搖，對執政黨而言，新局面已經是「連七千八百億元規模的軍購能不能到手，都成問題」，賴政府是時候面對現實，和在野黨展開更多實質對話、合作，一起共商如何落實台灣需要的強化國防方案，而非用一貫抹紅的手法，才不負國人期待。